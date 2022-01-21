Пензенская область шагнула из красной зоны в желтую

21.01.2022 | 17:33

В пятницу, 20 января, Пензенская область вновь вышла из красной зоны в желтую. Соответствующая инфографика приведена на сайте стопкоронавирус.рф.

Желтый цвет, в который окрашен регион на карте страны, означает, что за неделю зарегистрировано менее 30 случаев на 100 тысяч населения.

Сурский край уже во второй раз выходит из красной зоны. В начале января он оказался в оранжевой зоне (за 7 суток зарегистрировано от 91 до 150 случаев COVID-19 на 100 тысяч населения), однако 15 января вновь вернулся в красную, означающую регистрацию более 150 случаев коронавирусной инфекции на 100 тысяч населения.

Сейчас Пензенская область соответствует критериям свободного от COVID-19 региона лишь по одному показателю: охват тестированием - не менее 300 человек на 100 тыс. населения.

По четырем другим (заболеваемость - не более 30 случаев на 100 тыс. населения; уровень коллективного иммунитета - не менее 80% (в Пензенской области на 21 января - 77,8%); занятость коек с ИВЛ - меньше 0,1; загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 - не более 30% норматива) регион пока не дотягивает до нормативов.

За все время пандемии в Пензенской области подтвердилось 105 545 случаев COVID-19, 95 552 пациента выздоровело, 4 819 ушло из жизни.