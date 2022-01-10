В регионе может ухудшиться ситуация с распространением COVID-19

10.01.2022 | 18:17

Первый шаг сделан - из «красной зоны» в «оранжевую». Пензенская область вышла на путь к получению статуса региона, свободного от COVID-19. Таких субъектов в России всего 16.

«Пока только по одной позиции мы достигли необходимых показателей - это охват населения тестами, по всем остальным показателям нам есть к чему стремиться. И на фоне такого спада заболеваемости COVID-19 стоит обратить внимание, что это самое подходящее время для тех, кто не успел привиться против ковида, сделать эту прививку. На сегодняшний день коллективный иммунитет на территории региона составляет 72%», - сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

Но расслабляться еще рано.

«Все-таки лучше будет, когда мы подойдем к 80-85%, потому что все равно эта прослоечка - 28% людей, которые могут являться носителями, с учетом того, что штамм «омикрон» сейчас у более молодого возраста и у них он протекает в легкой степени, поэтому они могут быть переносчиками», - отметил главный врач областного центра спецвидов медпомощи Сергей Рыбалкин.

Постановление губернатора о введении режима повышенной готовности действует до 31 января 2022 года. Таким образом, сохраняются все ограничительные меры: масочный режим, социальная дистанция, использование санитайзеров, требования по наполняемости помещений при проведении досуговых и спортивных мероприятий.

Однако в ближайшие 2-3 недели ситуация с распространением вирусных инфекций может ухудшиться.

«Это зависит от того, что длительные новогодние праздники заканчиваются, формируются вновь рабочие коллективы и дети возвращаются в школы и детские сады», - подчеркнула Вера Быкова.

«Так было у нас осенью, когда после всех мероприятий в октябре начался подъем, четвертая волна», - заявил Сергей Рыбалкин.

Что касается новых случаев коронарусной инфекции, то за сутки таких в области выявлено 163, 13 человек умерло, 613 выздоровело. А вот фактов заражения «омикроном», по официальным данным, пока нет ни одного.