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Общество

В мэрии Пензы высказались по поводу сноса исторических зданий в центре

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В Пензе дома № 12 и 14 на улице Володарского начали сносить. Демонтаж зданий, являвшихся образцом средовой застройки рубежа XIX-ХХ веков, возмутил горожан.

Вопрос, почему разрушается исторический центр города, подписчик задал в Instagram-аккаунте губернатора Олега Мельниченко.

«Если это происходит сознательно, то объясните ваши мотивы гражданам. Понятно, что у нас весь центр города выкуплен, и понятно, что все эти дома не имеют исторической ценности (как всегда). Уже были разрушены исторические постройки центра по улице Красной, полностью убрана малоэтажная застройка по улице Революционной. Сегодня идет планомерное разрушение улицы Володарского с согласия администрации», - высказался пользователь.

На пост ответил представитель администрации города. Он пояснил, что дома № 12 и 14 на Володарского не являются объектами культурного наследия и находятся в частной собственности. Поэтому у властей нет оснований для того, чтобы запретить снос.

«Но сохранение облика исторического центра нас тоже волнует, поэтому мы закрепим его границы юридически. Это позволит повысить прозрачность градостроительных решений и сохранить исторически значимые объекты», - пообещали горожанам в мэрии.

У специалистов Пензенского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры есть основания предполагать, что на месте снесенных домов может начаться стройка. Об этом они сообщили на странице организации в соцсети «ВКонтакте».

«На данный момент на участке по улице Володарского строить ничего нельзя, что подтвердил начальник Департамента по охране памятников Александр Понякин. Действуют защитные зоны ОКН. Мы предполагаем, что застройщиком будет предпринята попытка разработать объединенную зону охраны для всех пяти памятников, расположенных поблизости от этого участка. При этом собственно охранная зона (где запрещено строительство) будет установлена только для одного из них, а на остальной территории будет действовать зона регулируемой застройки с нужными застройщику параметрами», - говорится в посте.

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Гость||

Зачем планетарий снесли дебилы

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Но сохранение облика исторического центра нас тоже волнует, поэтому мы закрепим его границы юридически
Когда? Когда от исторического центра уже совсем ничего не останется?

Гость||

Гость писал(a):

Когда?
Потерпите, мы стараемся, спешим. Скоро.

Гость||

Давно пора сносить всякое старьё.

Я За! Там можно жилой дом построить с хорошим видом.

На эти сараи смотреть уже больно. Наконец-то сносят это гов...но.

Гость||

Сносите всё.какой исторический центр?не смешите.у нас не Венеция,не Питер где реально история.а всего то всратая пенза

Имя: Гость
Комментарий:

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