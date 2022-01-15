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Глас народа

Жителя Пензы возмутил снос двух домов на улице Володарского

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В пятницу, 14 января, в редакцию портала «ПензаИнформ» пришло обращение от пензенца, возмущенного сносом домов № 12 и 14 на улице Володарского.

Дом № 12, трехэтажное здание со скромным фасадом, - образец средовой застройки рубежа XIX-ХХ веков. Дом № 14 - смешанной конструкции, имеет богато украшенный резьбой второй этаж.

«Почему допускается разрушение исторического центра Пензы? Уже были разрушены исторические постройки центра на Красной. Полностью убрана малоэтажная застройка на Революционной. Сегодня идет планомерное разрушение ул. Володарского. Ломают дом с деревянными резными фасадами прошлого столетия», - написал он.

Горожанин прислал фото, на которых запечатлен процесс сноса.

«Ни в одной стране Европы не занимаются вандализмом, ломая исторические здания, такое даже в голову не может прийти», - добавил пензенец.

Против сноса домов на улице Володарского ранее выступили представители местного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. По их словам, в непосредственной близости от этих домов находится несколько объектов культурного значения. Из-за этого после сноса на освобожденных участках нельзя будет строить новые объекты.

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Гость||

Очень жаль!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ни в одной стране Европы не занимаются вандализмом, ломая исторические здания, такое даже в голову не может прийти», - добавил пензенец
ни одного сноса дома что бы не было, застройщиков вон из города, хватит строить человейники с квартирами миллионейниками низкого качества

Гость||

Если такой умный выкупил бы и сохранял наследие.

Гость||

Ты не дуркуй тут, это город и население города наняло администрацию для решения городских задач и вопросов, в т.ч. и для сохранения облика города. Любой гражданин города вправе потребовать от администрации потребовать реакции на свой вопрос!

Гость||

Ну и потребовал бы от администрации. А пока я вижу только, что ему лень даже сфотографировать нормально. Типа, я вбросил, а там сами как-нибудь .

Гость||

Зато из поисковиков, что в полях старые монетки ищут все кишки выпустят за разрушение многократно распаханного "культурного слоя" и к уголовной ответственности привлекают. А здесь всю историческую среду города уничтожили и ни одного ответственного лица не наказали. Несправедливо, однако!

Гость||

В Нижнем Новгороде старые здания реставрируют и вписывают в новые , а в Казани только реставрируют и только у нас все сносят. У нас временщики и вандалы у власти , нахапать побольше и сбежать.

Гость||

Гость писал(a):

В Нижнем Новгороде старые здания реставрируют и вписывают в новые , а в Казани только реставрируют
А в Китае сносят без разговору.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Горожанин прислал фото, на которых запечатлен процесс сноса.
Вот вам и работа губернатора , вернее её отсутствие . Пусть прокомментирует, хотя что ему срок здесь отбудет и свалит к себе в столицу.

Гость||

Гость писал(a):

Ни в одной стране Европы не занимаются вандализмом, ломая исторические
Да, видать, - глуповат, пензенец этот...

Гость||

Гость писал(a):

А в Китае сносят без разговору.
Головой своей пустой ответишь?

Гость||

Гость писал(a):

А в Китае сносят без разговору.
В общем да - не заморачиваются. Много тысяч лет Китаю, если всякую старь сохранять - то очень глупо будет.

Гость||

Гость писал(a):

Любой гражданин города вправе потребовать от администрации потребовать реакции на свой вопрос!
мой вопрос, я хочу видеть в городе исторические здания, тишину и уют а не человейки с машинальниками из каждой тропинки, весь город застроили тарасы эти

Гость||

кто то откатик дал большой, вот и сносят, в Пензе только так дела делаются, всё через откат...

Гость||

Никому не нужное старьё. Ничего исторического близко нет. Мой гараж через сто лет тоже будет историческим памятником?

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Имя: Гость
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