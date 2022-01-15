Жителя Пензы возмутил снос двух домов на улице Володарского

15.01.2022 | 11:08

В пятницу, 14 января, в редакцию портала «ПензаИнформ» пришло обращение от пензенца, возмущенного сносом домов № 12 и 14 на улице Володарского.

Дом № 12, трехэтажное здание со скромным фасадом, - образец средовой застройки рубежа XIX-ХХ веков. Дом № 14 - смешанной конструкции, имеет богато украшенный резьбой второй этаж.

«Почему допускается разрушение исторического центра Пензы? Уже были разрушены исторические постройки центра на Красной. Полностью убрана малоэтажная застройка на Революционной. Сегодня идет планомерное разрушение ул. Володарского. Ломают дом с деревянными резными фасадами прошлого столетия», - написал он.

Горожанин прислал фото, на которых запечатлен процесс сноса.

«Ни в одной стране Европы не занимаются вандализмом, ломая исторические здания, такое даже в голову не может прийти», - добавил пензенец.

Против сноса домов на улице Володарского ранее выступили представители местного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. По их словам, в непосредственной близости от этих домов находится несколько объектов культурного значения. Из-за этого после сноса на освобожденных участках нельзя будет строить новые объекты.