В Пензе закончился ремонт дороги на улице Красной

19.11.2024 | 12:51

В Пензе завершился ремонт дорожного полотна на улице Красной от Максима Горького до Кураева. Длина участка составляет 257 метров.

Дорогу последний раз приводили в порядок в 2017 году.

Работы начались 7 ноября. Планировалось, что они продлятся неделю, но срок несколько затянулся. 14 ноября пришлось перекрыть часть улицы Кураева, чтобы дорожники могли вплотную заняться перекрестком с Красной.

В итоге подрядчик отфрезеровал старое асфальтобетонное покрытие, поднял 20 смотровых колодцев и 7 дождеприемных решеток, обустроил выравнивающий и верхний слои асфальта.

«Общая площадь обновленного дорожного полотна составила 2 490 кв. метров», - уточнили в администрации Пензы.