Сетевое издание|18+|Вторник|19 ноя 2024|13:47
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе закончился ремонт дороги на улице Красной

Печать
Telegram

В Пензе завершился ремонт дорожного полотна на улице Красной от Максима Горького до Кураева. Длина участка составляет 257 метров.

Дорогу последний раз приводили в порядок в 2017 году.

В Пензе закончился ремонт дороги на улице Красной

Работы начались 7 ноября. Планировалось, что они продлятся неделю, но срок несколько затянулся. 14 ноября пришлось перекрыть часть улицы Кураева, чтобы дорожники могли вплотную заняться перекрестком с Красной.

В Пензе закончился ремонт дороги на улице Красной

В итоге подрядчик отфрезеровал старое асфальтобетонное покрытие, поднял 20 смотровых колодцев и 7 дождеприемных решеток, обустроил выравнивающий и верхний слои асфальта.

«Общая площадь обновленного дорожного полотна составила 2 490 кв. метров», - уточнили в администрации Пензы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото администрации Пензы
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте