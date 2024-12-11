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Из жизни

Пристав не стал искать спрятавшегося в соседнем селе должника

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Житель села Лопатино игнорировал уплату налогов и административных штрафов. Долг мужчины превысил 200 000 рублей, им заинтересовались судебные приставы.

Чтобы избежать их внимания и уйти от ответственности, должник переехал жить в соседнее село, рассчитывая, что там его не найдут.

Но служитель закона, столкнувшись с отсутствием информации о местонахождении мужчины, решил пойти другим путем.

«Сотрудником службы был наложен запрет на проведение любых регистрационных действий с объектами недвижимости, находящимися в собственности у должника. Помимо этого, судебный пристав начал подготовку пакета документов для подачи в суд с целью наложения ареста на земельный участок, принадлежащий мужчине», - сообщили в пресс-службе УФССП по Пензенской области.

Когда сельчанин узнал, что может лишиться и дома, и земли, то сам вышел на связь и нашел средства для полного погашения задолженности.

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