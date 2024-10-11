На улице Московской в Пензе снесут самовольную постройку

На улице Московской в Пензе снесут самовольно возведенное строение. Соответствующее постановление 10 октября подписал и. о. главы города Олег Денисов.
Речь идет о здании, расположенном на участке за домом № 40.
В июне владельцев оповещали о необходимости самостоятельно демонтировать незаконную постройку в 3-месячный срок, однако требование было проигнорировано.
Теперь ликвидировать объект поручено Управлению жилищно-коммунального хозяйства Пензы. Сделать это нужно в течение 12 месяцев со дня издания документа.
Средства, которые потратят на ликвидацию здания, будут взысканы с собственников.
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