В центральной части Пензы появилась новая улица

25.04.2025 | 11:18

В Ленинском районе Пензы появилась новая улица - 80-летия Победы. Она пролегает перпендикулярно улицам Гладкова и Плеханова, по ней проходит сданная в 2024 году дорога около цирка.

Соответствующее решение было принято на сессии городской думы в пятницу, 25 апреля.

Изначально объект планировалось назвать проездом 80-летия Победы, но депутат Елена Падалкина предложила, чтобы это была улица.

«С градостроительной точки зрения это не совсем верно, но с точки зрения дани уважения Великой Победе в Великой Отечественной войне было бы правильно согласиться с поправкой Елены Падалкиной и присвоить именно название «улица 80-летия Победы», - прокомментировал председатель гордумы Денис Соболев.

Депутаты проголосовали за предложение единогласно.