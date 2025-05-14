Общество

В Пензе снесли 2 расселенных аварийных дома

Печать
Telegram

В Пензе стало на два аварийных дома меньше. Во вторник, 13 мая, глава города Олег Денисов сообщил о сносе зданий на улице Павлова, 40 (Черкассы), и в 5-м Виноградном проезде, 4 (Ближнее Арбеково).

Последний объект был известен пожарами. Он нередко привлекал внимание подростков и людей, ведущих асоциальный образ жизни. Горожане из соседних домов давно просили сровнять здание с землей, но сделать это можно было только после предоставления всем собственникам нового жилья либо выкупа за изымаемые помещения.

По словам Олега Денисова, все эти процедуры наконец проведены.

«Третье строение на улице Совхоз-Техникум, 11, готовится под ковш. Освободившиеся земельные участки приводим в порядок. Рассматриваем перспективу их дальнейшего использования», - написал он на своих страницах в соцсетях.

До конца года планируют демонтировать еще 8 расселенных домов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото и видео из TG-канала Олега Денисова
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте