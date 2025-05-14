В Пензе снесли 2 расселенных аварийных дома

14.05.2025 | 09:35

В Пензе стало на два аварийных дома меньше. Во вторник, 13 мая, глава города Олег Денисов сообщил о сносе зданий на улице Павлова, 40 (Черкассы), и в 5-м Виноградном проезде, 4 (Ближнее Арбеково).

Последний объект был известен пожарами. Он нередко привлекал внимание подростков и людей, ведущих асоциальный образ жизни. Горожане из соседних домов давно просили сровнять здание с землей, но сделать это можно было только после предоставления всем собственникам нового жилья либо выкупа за изымаемые помещения.

По словам Олега Денисова, все эти процедуры наконец проведены.

«Третье строение на улице Совхоз-Техникум, 11, готовится под ковш. Освободившиеся земельные участки приводим в порядок. Рассматриваем перспективу их дальнейшего использования», - написал он на своих страницах в соцсетях.

До конца года планируют демонтировать еще 8 расселенных домов.