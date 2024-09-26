Порядок регистрации частных домов изменят

26.09.2024 | 21:29

Граждан обяжут регистрировать в ЕГРН частный дом или другие сооружения на участке сразу же после строительства. Соответствующий законопроект Госдума РФ приняла в первом чтении.

Согласно документу, застройщик должен будет поставить объект на кадастровый учет и оформить права на него. Использовать строения, в том числе те, на возведение которых не требуется разрешение, запретят до их регистрации.

За нарушение закона предусмотрена административная ответственность.

Нововведение коснется не только индивидуального строительства. Компании должны будут регистрировать права на объекты долевого строительства в течение 30 дней. Если дом, парковка и другие сооружения возводились без привлечения средств дольщиков, то зарегистрировать и поставить на кадастровый учет потребуется в течение 6 месяцев.

В пояснительной записке к документу указывается, что в стране много жилых домов, которые граждане используют, хотя объекты не зарегистрированы. Это, во-первых, затрудняет защиту их прав: россияне построили дома за свой счет, но фактически не являются их собственниками. Во-вторых, такие сооружения не попадают в статистику жилищного фонда, а также находятся вне налоговой системы.

«Законопроект поможет уменьшить количество объектов, используемых без регистрации в ЕГРН, и предотвратит владение постройкой без прав на землю под ней», - цитирует сайт Госдумы РФ председателя комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.