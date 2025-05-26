В Пензе на Южной Поляне заметили зайца

26.05.2025 | 16:51

Жители Пензы продолжают встречать на городских улицах диких животных. Так, в понедельник, 26 мая, на видео сняли зайца, который бегал на Южной Поляне.

Ролик распространился в соцсетях. Автор запечатлел животное из машины. «Бегал зверек около дома № 116 на улице Калинина», - сообщил он.

«Надеюсь, ему никто не навредит», - прокомментировала ролик горожанка. Другая пензячка посоветовала покормить зайца.

В январе этого года в Пензе косого заметили недалеко от улицы Ульяновской, в СНТ «40 лет Октября». Заяц сидел на обочине дороги, позволил человеку приблизиться, а потом убежал.

В июне прошлого года на видео сняли зайца, скачущего по Олимпийской аллее. Поблизости были люди, но животное их не боялось.