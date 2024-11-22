На улице Московской в Пензе снесут многоквартирный дом

22.11.2024 | 19:22

В Пензе земельный участок и нежилое помещение на Московской, 8, изымут для муниципальных нужд. Соответствующее постановление врио главы города Олег Денисов подписал 20 ноября.

Речь идет о многоквартирном двухэтажном доме, который с пешеходной улицы не видно: он расположен за зданием № 8а, где размещается отель.

Площадь изымаемого участка - 668 кв. м, помещения - 26,4 кв. м (по прочим процедура, вероятно, уже проводилась).

Из-за высокого уровня износа дом был признан аварийным и расселен, теперь строение необходимо снести. Управлению муниципального имущества поручено направить правообладателям недвижимости соглашения об изъятии объектов.

Ранее сообщалось о сносе самовольной постройки на участке за домом № 40 на улице Московской. В июне владельцев оповещали о необходимости самостоятельно демонтировать ее в 3-месячный срок, однако требование было проигнорировано. В итоге ликвидацию поручили управлению ЖКХ.