Аварийный дом на Пограничной в Пензе привлек внимание главы СКР

23.04.2025 | 19:37

Жители дома № 39 на улице Пограничной в Пензе продолжают бороться за свои права. Здание 1960 года постройки признали аварийным еще в 2018-м, его износ превышает 74%.

Строение должны снести, а жителям - предоставить новые квартиры. Но до сих пор пензенцы остаются в непригодных помещениях.

Деревянные конструкции дома прогнили, в стенах появились глубокие трещины, коммуникации изношены, в помещениях - сырость, плесень, насекомые, грызуны. В мае 2023-го в одной из квартир обрушились потолочные перекрытия.

Дом не обслуживает ни одна управляющая компания. Жители много раз обращались к властям с просьбой о помощи, но результатов это не принесло.

«В СУ СК России по Пензенской области расследовалось уголовное дело, которое прекращено», - сообщили в информационном центре СК РФ.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя регионального СУ СКР Петру Юдину возобновить производство по делу и отчитаться о ходе и результатах расследования.