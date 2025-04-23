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Из жизни

Аварийный дом на Пограничной в Пензе привлек внимание главы СКР

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Жители дома № 39 на улице Пограничной в Пензе продолжают бороться за свои права. Здание 1960 года постройки признали аварийным еще в 2018-м, его износ превышает 74%.

Строение должны снести, а жителям - предоставить новые квартиры. Но до сих пор пензенцы остаются в непригодных помещениях.

Деревянные конструкции дома прогнили, в стенах появились глубокие трещины, коммуникации изношены, в помещениях - сырость, плесень, насекомые, грызуны. В мае 2023-го в одной из квартир обрушились потолочные перекрытия.

Дом не обслуживает ни одна управляющая компания. Жители много раз обращались к властям с просьбой о помощи, но результатов это не принесло.

«В СУ СК России по Пензенской области расследовалось уголовное дело, которое прекращено», - сообщили в информационном центре СК РФ.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя регионального СУ СКР Петру Юдину возобновить производство по делу и отчитаться о ходе и результатах расследования.

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