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Общество

В Пензе сносят дом № 10 на улице Кулибина

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В Пензе сносят дом № 10 на улице Кулибина. Пятиэтажку (бывшее общежитие) признали аварийной в 2015 году.

Решение о сносе приняли в июле этого года. Собственникам 233 помещений предоставили жилье по программе переселения.

В Пензе сносят дом № 10 на улице Кулибина

«Еще три не изъяты в муниципальную собственность, однако уже имеется заочное решение суда - снос проводится в связи с ухудшением строительных конструкций», - сообщили в городской администрации.

В Пензе сносят дом № 10 на улице Кулибина

Подрядчик в основном разбирает здание вручную, стараясь действовать в пасмурную погоду, чтобы было меньше пыли. Сейчас демонтируются верхние этажи.

В Пензе сносят дом № 10 на улице Кулибина

Снос планируется закончить до конца года. Дом и прилегающая к нему территория занимают 4 962 кв. м. Вся эта площадь вскоре освободится.

В Пензе сносят дом № 10 на улице Кулибина

ЧП в доме № 10 на Кулибина случилось в феврале 2018-го - у здания частично обрушился угол торцевой части стены и кровли.

«Помещение, где была насквозь нарушена кирпичная кладка, представляло собой ванную комнату, где жильцы установили стиральные машины. Технику не подключили к канализации, поэтому отработанная вода выливалась на стены, стекала на пол, в отверстие для сбора воды. Ситуация сохранялась длительное время, в результате стены и перекрытия дома намокли, потеряли устойчивость и под действием низких температур стали обваливаться», - пояснили в администрации.

Жителей дома попросили съехать, поскольку существовала реальная угроза обрушения здания в ближайшее время. Им предложили освободить помещения до 10 апреля.

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Источник — фото администрации Пензы
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