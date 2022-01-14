Общество

За сутки из Пензы вывезли около 7 000 кубометров снега

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В четверг, 13 января, в Пензе вывозили снег с улиц Плеханова, Октябрьской, Кирова, Байдукова, Окружной, Ленинградской, путепроводов на улице Ленина, Баумана, Терновского, 8 Марта, с проспекта Победы, Привокзальной площади.

Рабочие расчищали тротуары вручную и механизированным способом, обрабатывали их реагентами, а также приводили в порядок остановки общественного транспорта.

Как сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на МУП «Пензадормост», всего за сутки было вывезено около 7 000 кубометров снега.

14 января эти работы продолжаются. Кроме того, проводится уборка снежных валов автогрейдерами на остановках, пешеходных переходах и перекрестках, въездах и выездах. Вручную расчищаются пешеходные переходы и прилотковая часть дорог. Задействовано 99 единиц спецтехники, 74 работника МУП «Пензадормост».

В мэрии добавили, что основной упор делается на расчистку пешеходных зон, подъездных путей к школам, детским садам и другим социально значимым объектам.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Нужно ввести в практику, снег у администраций убирать только когда почищен город, чтобы чиновники знали, как организовали уборку снега.

Гость||

Небось везут все на Гагарина к ручью Безымянному? А потом будем овощи отравленные с дач есть от политой отравленной водой.

Гость||

Гость писал(a):

отравленной водой.
А што там за отрава то?

Гость||

вывезли страсть сколько,а однако на мосту авто увяз.на мосту.....

Гость||

Это петух бушует?

Гость||

Это в рамках прорыва или рывка, а господа едросики?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

...основной упор делается на расчистку пешеходных зон, подъездных путей к школам, детским садам и другим социально значимым объектам.
странно, а вот у 2-го лицея упор не сделали, там яжматери на люксовых внедорожниках никак проехать не могут

Гость||

Овощам втираютдолжную работу за геройство . Не быть , а казаться, главная заповедь путинизма. Басенке ещё медаль теперь мельниченко даст

Гость||

А чё там подлиза тузов на Пензапост пишет, интересно

Гость||

Лестница ,соединяющая ул.Овражную с ул. Кижеватова, когда - нибудь будет чистой? Ведь дети ходят в школу, ждёте беды?

Гость||

А я говорю 700 000. Идите проверьте.

Гость||

Хохол хохлу теперь по любому.

Имя: Гость
Комментарий:

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