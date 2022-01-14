За сутки из Пензы вывезли около 7 000 кубометров снега

14.01.2022 | 11:13

В четверг, 13 января, в Пензе вывозили снег с улиц Плеханова, Октябрьской, Кирова, Байдукова, Окружной, Ленинградской, путепроводов на улице Ленина, Баумана, Терновского, 8 Марта, с проспекта Победы, Привокзальной площади.

Рабочие расчищали тротуары вручную и механизированным способом, обрабатывали их реагентами, а также приводили в порядок остановки общественного транспорта.

Как сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на МУП «Пензадормост», всего за сутки было вывезено около 7 000 кубометров снега.

14 января эти работы продолжаются. Кроме того, проводится уборка снежных валов автогрейдерами на остановках, пешеходных переходах и перекрестках, въездах и выездах. Вручную расчищаются пешеходные переходы и прилотковая часть дорог. Задействовано 99 единиц спецтехники, 74 работника МУП «Пензадормост».

В мэрии добавили, что основной упор делается на расчистку пешеходных зон, подъездных путей к школам, детским садам и другим социально значимым объектам.