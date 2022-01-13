Общество

В мэрии Пензы рассказали, где 13 января чистят снег

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В Пензе в ночь на четверг, 13 января, улицы убирали 109 единиц спецтехники МУП «Пензадормост»: комбинированные дорожные машины, самосвалы, погрузчики, тракторные щетки и другие. Для противогололедной обработки израсходовано 249 тонн песко-соляной смеси и 59 тонн галита.

Днем в работах задействовано 99 спецмашин и 92 сотрудника.

Как сообщили в администрации города, снег вывозят с Привокзальной площади, путепроводов на улицах 8 Марта и Толстого, с улиц Кирова, Плеханова, Октябрьской, Окружной и проспекта Победы.

Механизированным способом чистят тротуары на Пензе-I, проспектах Победы и Строителей, в центре города, в микрорайонах Пенза-III, ГПЗ, Ахуны, Автовокзал, Шуист, Арбеково, Север, в Заводском районе.

Около 50 рабочих очищают и обрабатывают тротуары реагентами вручную. Они убирают снег с пешеходных дорожек и лестничных маршей на улицах Кирова, Карла Маркса, Московской, Проломной, Мотоциклетной, Володарского, Пушкина, Суворова, Чехова, Октябрьской, Плеханова, Бакунина, Луначарского, Железнодорожной, Свободы, Стрельбищенской, Рахманинова, Ленинградской, Попова и других.

Приводятся в порядок остановки общественного транспорта на Кирова, Володарского, Пушкина, Суворова, Чехова, Октябрьской, Измайлова, Антонова, Парковой, Тарханова, Автономной, проспектах Победы и Строителей.

«МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» ведет уборку общественных зон. Задействовано 27 спецмашин и 127 рабочих», - сообщили в пресс-службе мэрии.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

А ул. Калинина, район Южной Поляны вообще ни кому не нужен? Всё завалено.

Гость||

Недавно на этом ресурсе писали про около 1000 единиц техники готово. Какой-то быстрый рассказ получается для такого количества техники.

Гость||

везде каша вообще не убирают снег

Гость||

одни аварии на каждом углу из за не чистки снега

Гость||

Все рассказывают, все об'ясняют. Не об'яснили только, где та 1000 единиц техники, которая вдруг появилась и вдруг пропала. Хотелось бы знать.

Гость||

Р работах задействовано 99 машин и 92 сотрудника. 7 машин сами по себе ездят, прям трансформеры

Имя: Гость
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