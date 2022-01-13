В мэрии Пензы рассказали, где 13 января чистят снег

13.01.2022 | 12:06

В Пензе в ночь на четверг, 13 января, улицы убирали 109 единиц спецтехники МУП «Пензадормост»: комбинированные дорожные машины, самосвалы, погрузчики, тракторные щетки и другие. Для противогололедной обработки израсходовано 249 тонн песко-соляной смеси и 59 тонн галита.

Днем в работах задействовано 99 спецмашин и 92 сотрудника.

Как сообщили в администрации города, снег вывозят с Привокзальной площади, путепроводов на улицах 8 Марта и Толстого, с улиц Кирова, Плеханова, Октябрьской, Окружной и проспекта Победы.

Механизированным способом чистят тротуары на Пензе-I, проспектах Победы и Строителей, в центре города, в микрорайонах Пенза-III, ГПЗ, Ахуны, Автовокзал, Шуист, Арбеково, Север, в Заводском районе.

Около 50 рабочих очищают и обрабатывают тротуары реагентами вручную. Они убирают снег с пешеходных дорожек и лестничных маршей на улицах Кирова, Карла Маркса, Московской, Проломной, Мотоциклетной, Володарского, Пушкина, Суворова, Чехова, Октябрьской, Плеханова, Бакунина, Луначарского, Железнодорожной, Свободы, Стрельбищенской, Рахманинова, Ленинградской, Попова и других.

Приводятся в порядок остановки общественного транспорта на Кирова, Володарского, Пушкина, Суворова, Чехова, Октябрьской, Измайлова, Антонова, Парковой, Тарханова, Автономной, проспектах Победы и Строителей.

«МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» ведет уборку общественных зон. Задействовано 27 спецмашин и 127 рабочих», - сообщили в пресс-службе мэрии.