Пензенцы встретили старый Новый год на площади Ленина

14.01.2022 | 18:55

Пензенцы встретили старый Новый год - спасибо Петру I, изменившему государственный календарь России. На площади Ленина народ гулял и ни о чем не жалел.

«Заканчиваются новогодние праздники, будут и другие, ничего страшного. Сегодня здесь отдохнем, повеселимся», - отметила пензячка.

«Настроение нормальное!» - рассказала женщина.

«Настоящий Новый год! Снег - как в сказке, елки блестят, снежинки падают, Снегурочки поют, белочки прыгают, и все веселые», - произнесла горожанка.

У пензенских артистов заканчивается новогодняя компания. Она длилась чуть больше месяца - с 11 декабря по 14 января. Получился настоящий культурно-массовый марафон.

«315 мероприятий, 53 000 зафиксированных посещений», - сообщила начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

«Усталости нет - все-таки позитив, детские улыбки, радость заряжает. Хотелось бы, конечно, весь год веселиться, но это неправильно. Всему должна быть мера», - подчеркнул Дед Мороз.

Финальной точкой новогодних и рождественских гуляний в Пензе стала акция «Марафон добра». Дедушка Мороз вручил своему помощнику, молодому Морозцу, символический источник тепла и света.