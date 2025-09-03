Культура

В Пензе пройдет живой концерт при сиянии тысячи свечей

Печать
Telegram

В Пензе 20 сентября оркестр Muse даст живой концерт (0+) при сиянии тысячи свечей. Во время музыкально-светового шоу прозвучат произведения великих классиков и мировые хиты.

В программе - Вивальди, Бетховен, Адель, The Beatles.

«Это будет не просто концерт, а живой диалог с искусством, способный вызвать у публики невероятные впечатления. Все зрители отмечают сказочную атмосферу, которую невозможно забыть. В сиянии тысячи свечей музыка раскрывается по-новому, наполняя пространство магией и вдохновением», - отметили организаторы.

До 7 сентября можно получить 20%-ю скидку * на билеты по промокоду ЛЮБОВЬ. Количество билетов ограничено, поэтому пензенцы, желающие посетить шоу, должны поторопиться, чтобы успеть забронировать хорошие места.

Начало шоу в 19:00. Оно пройдет в Центре культуры и досуга (улица Ленина, 11а). Билеты можно приобрести на сайте clck.ru.

* Срок акции с 3 сентября до 7 сентября 2025 года. Подробности на сайте clck.ru.

Реклама. Заказчик - ИП Проскурин Леонид Игоревич. ОГРНИП 321703100016936.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте