В Пензе пройдет живой концерт при сиянии тысячи свечей

03.09.2025 | 15:42

В Пензе 20 сентября оркестр Muse даст живой концерт (0+) при сиянии тысячи свечей. Во время музыкально-светового шоу прозвучат произведения великих классиков и мировые хиты.

В программе - Вивальди, Бетховен, Адель, The Beatles.

«Это будет не просто концерт, а живой диалог с искусством, способный вызвать у публики невероятные впечатления. Все зрители отмечают сказочную атмосферу, которую невозможно забыть. В сиянии тысячи свечей музыка раскрывается по-новому, наполняя пространство магией и вдохновением», - отметили организаторы.

До 7 сентября можно получить 20%-ю скидку * на билеты по промокоду ЛЮБОВЬ. Количество билетов ограничено, поэтому пензенцы, желающие посетить шоу, должны поторопиться, чтобы успеть забронировать хорошие места.

Начало шоу в 19:00. Оно пройдет в Центре культуры и досуга (улица Ленина, 11а). Билеты можно приобрести на сайте clck.ru.

* Срок акции с 3 сентября до 7 сентября 2025 года. Подробности на сайте clck.ru.

Реклама. Заказчик - ИП Проскурин Леонид Игоревич. ОГРНИП 321703100016936.