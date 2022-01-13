Общество

Пензенцу не удалось добиться признания его немцем

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36-летний житель Пензы обратился в суд с требованием установить его национальную принадлежность как немца и внести исправления в документ, выданный органом ЗАГС.

Мужчина указал в иске, что его отец - русский, а мать - немка, которая родилась и выросла в одном из сел Азовского немецкого национального района Омской области, где жили только немцы и родным языком был немецкий. Мать воспитывала детей в немецких традициях: они пели немецкие песни, готовили немецкие блюда, соблюдали национальные традиции. В семье пензенца говорят и на немецком, и на русском языках, стараются соблюдать немецкие традиции.

В 2014 году, подавая заявление о заключении брака, мужчина указал национальность «русский». В 2021 году он обратился в ЗАГС с заявлением о внесении исправлений в свидетельство о браке в графу «национальность» с «русского» на «немец», однако получил отказ.

Мужчина просил суд установить факт его принадлежности к немецкой национальности и определить его как немца, а также внести соответствующее исправление в свидетельство о заключении брака. Он объяснил, что делает это для того, чтобы в будущем у его детей в свидетельствах о рождении было написано, что их отец немец.

Суд отказал пензенцу в удовлетворении требований. Основанием стала статья 70 Федерального закона РФ «Об актах гражданского состояния», согласно которой исправление или изменение в документе, выданном ЗАГСом, возможно в случае, если в записи указаны неправильные или неполные сведения, допущены орфографические ошибки или запись акта гражданского состояния произведена без учета правил, установленных региональными законами. В свидетельстве о браке пензенца не было неправильностей или несоответствий.

Довод мужчины о том, что без исправления документа невозможно сохранить и подтвердить его принадлежность к немецкой национальности, не может служить основанием для внесения исправлений, поскольку заявитель и его родственники никогда не отрицали факт принадлежности к немецкой национальности. В свидетельстве о рождении его матери указано, что она немка, а также указана национальность ее родителей как немец и немка.

«Желание лица изменить свою национальность в записи акта гражданского состояния, которая ранее была произведена по его инициативе, не может служить основанием для внесения исправлений и изменений. Доказательств того, что в случае установления факта принадлежности к немецкой национальности у заявителя возникнут или изменятся какие-либо его личные или имущественные права, суду представлено не было», - пояснили в пресс-службе Пензенского областного суда.

После отказа в суде первой инстанции пензенец подал апелляционную жалобу, но судебная коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда оставила ее без удовлетворения.

Это не первый случай, когда жители Сурского края пытаются изменить национальность. В марте 2021 года Бессоновский районный суд признал местную жительницу гречанкой, так как ее отец и дед имеют эту национальность.

Бессоновские служители Фемиды руководствовались частью 1 статьи 26 Конституции Российской Федерации, которая гласит: «Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто не может быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности».

«Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу и прямое действие», - пояснили тогда в пресс-службе Бессоновского районного суда.

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Гость||

Всё правильно с точки зрения потом свалить отсюда подальше)

Гость||

Вот же засранец чего захотел

Гость||

Хочет в Германию всей семьей свалить, типа на историческую родину,хитрец!

Гость||

Забавлять надо было и все бы присудили, что он там хочет!

Гость||

Забашлять

Гость||

Последователь Кузнецова. Теперь жди нового исхода в подземелье.

Гость||

его надо признать не немцем,а придурком......

Гость||

Гость писал(a):

Хочет в Германию всей семьей свалить,
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Гость||

Гость писал(a):

его надо признать не немцем,а придурком......
Ознакомься с программой репатриации Германию мил человек, какие там "плюшки" положены.

Было время когда в России быть немцем было хорошо! Ещё Ермолов А.П. просил у Александра I произвести его в "немцы".

Гость||

Знаю я этого немца- довольно скользкий типок

Гость||

Не завидуйте, буртасы!)))

Гость||

Гость писал(a):

Так вот центр Москвы, мне кажется, намного чище. И как-то просторнее город, что ли
Сравнила.. Жил бы этот мужик не в Пензе, а в центре Москвы, он может и не стал бы национальность менять )))

Гость||

А чему тут завидовать, перевоплощение не состоялось, хотя планы на халяву были наверно грандиозные

Гость||

У нас в соседях поволжские немцы живут. Лет десять или больше назад репатриировались в Германию, причем уже будучи пенсионерами. Пенсию там какую-то получали, уж не знаю насколько большую, жилье социальное. А как совсем старенькие стали - вернулись обратно в Россию к детям. Не хочется помирать на чужбине в доме престарелых, даже немецком.

Гость||

Эээххх, попался бы он мне в 1945 -м...)

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Имя: Гость
Комментарий:

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