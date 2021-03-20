Жительница Пензенской области добилась права называться гречанкой

20.03.2021 | 11:12

Необычное дело рассмотрел Бессоновский районный суд: местная жительница решила изменить национальность.

Женщина пояснила: ее бабушка по отцу - русская, а дед - грек. У отца в свидетельстве о рождении также записано, что он грек. В семье соблюдались греческие традиции и отмечались национальные праздники. Поэтому женщина считает себя гречанкой.

Действующим законодательством порядок определения национальной принадлежности гражданина не установлен. Указание в свидетельстве о рождении на национальность родителей не определяет национальную принадлежность самого гражданина.

Однако часть 1 статьи 26 Конституции Российской Федерации гласит: «Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто не может быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности».

«Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу и прямое действие», - пояснили в пресс-службе Бессоновского районного суда.

Изменения в записи актов гражданского состояния вносит орган ЗАГС, а в случае отказа дело выносится на рассмотрение в суд.

«Суд удовлетворил иск гражданки о внесении изменений в актовые записи, указав ее национальность - гречанка. Решение не вступило в законную силу», - сообщили в суде.