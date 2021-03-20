Общество

Жительница Пензенской области добилась права называться гречанкой

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Необычное дело рассмотрел Бессоновский районный суд: местная жительница решила изменить национальность.

Женщина пояснила: ее бабушка по отцу - русская, а дед - грек. У отца в свидетельстве о рождении также записано, что он грек. В семье соблюдались греческие традиции и отмечались национальные праздники. Поэтому женщина считает себя гречанкой.

Действующим законодательством порядок определения национальной принадлежности гражданина не установлен. Указание в свидетельстве о рождении на национальность родителей не определяет национальную принадлежность самого гражданина.

Однако часть 1 статьи 26 Конституции Российской Федерации гласит: «Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто не может быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности».

«Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу и прямое действие», - пояснили в пресс-службе Бессоновского районного суда.

Изменения в записи актов гражданского состояния вносит орган ЗАГС, а в случае отказа дело выносится на рассмотрение в суд.

«Суд удовлетворил иск гражданки о внесении изменений в актовые записи, указав ее национальность - гречанка. Решение не вступило в законную силу», - сообщили в суде.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Нет других забот. Плачет по ней.....

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Указание в свидетельстве о рождении на национальность родителей не определяет национальную принадлежность самого гражданина.
Может и паспорт не все указывает и водительское удостоверение как бы не совсем отражает действительность.

Как понять написанное про свидетельство в котором указано отец русский, мать кто? Вообще то если вернутся к исторической справедливости то до Вавилова таких детей у которых папа Ёж, а мама чемодан и вот это самый получившейся метр колючей проволоки называли ублюдками.

Гость||

А смысл? В паспорте, в графе место рождения, всё равно указано "Пензеция" или "Пензецкая область"....

Гость||

О ЭТА ЖЕНЩИНА ЛЮБИТ ГРЕЧЕСКУЮ ЛЮБОВЬ?

Гость||

Правильно гречкой

Гость||

ух ты её теперь зовут просто гречка? А в каком документе указывают национальность?

Гость||

Теперь нет препятствий для отбытия на историческую родину предков.Надо покопаться в своей родословной.

Гость||

Какую-то ахинею пишут балбесы. Женщина - гречанка, и это ничуть не хуже, чем русская, татарка или француженка. И нефига тут упражняться в глупости, корёжа название национальности.

Гость||

Пензенский журналист напиши пожалуйста Мишустину просьбу и пожелание о добавлении в электронный паспорт будет действовать с лета 2023 года графы национальность.Граф такой то национальность такая то.

Гость||

Тёте скучно стало жить. Пиара и народной любви захотелось

Гость||

Мордовка из села Селикса стала гречанкой.

Гость||

Надо у Путина спросить, что он укажет в случае новой графы национальность в электронном паспорте:Мордвин он или все таки Карел или все таки угор?

Гость||

Ржу

Гость||

Я 20 лет просто рисую облики вдохновения, я Джорджетто?

Гость||

Мишустин,привет!

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Имя: Гость
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