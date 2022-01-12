Общество

В Заречном ждут вала заболеваемости омикроном

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В Заречном ожидают скорого прихода нового штамма COVID-19 - омикрона. Об этом сообщил портал «Зарпресса» со ссылкой на начальника МСЧ-59 Андрея Капустина.

«Омикрон заразен, но отличается от других штаммов тем, что может протекать в легкой или бессимптомной форме. Если в предыдущие волны мы готовились к развертыванию стационара и расширению коечного фонда, то сейчас делаем упор на усиление амбулаторно-поликлинического звена. Стационарных случаев, возможно, будет немного, но из-за высокой заразности вируса мы ожидаем вала заболеваемости, который увеличит нагрузку на поликлиники», - рассказал медик.

Уточняется, что по возможности передаваться от больных здоровым омикрон сопоставим с краснухой и ветрянкой.

В настоящее время эпидемиологическая обстановка в Заречном по сравнению с ноябрем благополучная.

«Если два месяца назад в стационаре лечилось около 200 человек и еще почти 1 000 амбулаторно, то сейчас больных 50. Однако ситуация может измениться», - пояснила «Зарпресса».

О том, что ситуация с распространением COVID-19 в ближайшие 2-3 недели может ухудшиться, предупреждало и региональное управления Роспотребнадзора. Это связано с длительными новогодними праздниками, после которых вновь формируются рабочие коллективы, дети возвращаются в школы и детские сады. Так было и осенью, когда после всех мероприятий в октябре начался подъем заболеваемости, четвертая волна.

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Гость||

Заварить ворота

Гость||

Ух ты в заречный омикроша припреться а он как же мимо Пензы пройдет?

Гость||

Больше кошмарьте !!! Ещё страшнее заголовки пишите , продажные подстилки

Гость||

План по валу пришёл сверху?

Гость||

Много шалав шопилось в Гейропе из Зарика?

Гость||

Тетки из адм и жены депутатов

Имя: Гость
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