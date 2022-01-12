В Заречном ждут вала заболеваемости омикроном

12.01.2022 | 09:43

В Заречном ожидают скорого прихода нового штамма COVID-19 - омикрона. Об этом сообщил портал «Зарпресса» со ссылкой на начальника МСЧ-59 Андрея Капустина.

«Омикрон заразен, но отличается от других штаммов тем, что может протекать в легкой или бессимптомной форме. Если в предыдущие волны мы готовились к развертыванию стационара и расширению коечного фонда, то сейчас делаем упор на усиление амбулаторно-поликлинического звена. Стационарных случаев, возможно, будет немного, но из-за высокой заразности вируса мы ожидаем вала заболеваемости, который увеличит нагрузку на поликлиники», - рассказал медик.

Уточняется, что по возможности передаваться от больных здоровым омикрон сопоставим с краснухой и ветрянкой.

В настоящее время эпидемиологическая обстановка в Заречном по сравнению с ноябрем благополучная.

«Если два месяца назад в стационаре лечилось около 200 человек и еще почти 1 000 амбулаторно, то сейчас больных 50. Однако ситуация может измениться», - пояснила «Зарпресса».

О том, что ситуация с распространением COVID-19 в ближайшие 2-3 недели может ухудшиться, предупреждало и региональное управления Роспотребнадзора. Это связано с длительными новогодними праздниками, после которых вновь формируются рабочие коллективы, дети возвращаются в школы и детские сады. Так было и осенью, когда после всех мероприятий в октябре начался подъем заболеваемости, четвертая волна.