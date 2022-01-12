Пензенцы выразили недовольство качеством уборки снега

Качество уборки тротуаров и дворов в областном центре с каждым годом снижается. Таково мнение читателей портала «ПензаИнформ», принявших участие в голосовании, которое было запущено вечером 10 января.
За двое суток именно этому варианту в опросе отдали предпочтение большинство его участников - 82,84% от общего числа проголосовавших (данные на 16:30 12 января).
12,67% пользователей признали: хотя качество уборки их не совсем устраивает, все же этой зимой ситуация лучше, чем предыдущей.
И только 4,48% читателей отметили, что довольны результатами расчистки снега во дворах и на пешеходных дорожках вдоль магистралей.
Вечером 11-го числа в регионе вновь начались снегопады, которые продлятся несколько дней. За это время у жителей области будет возможность оценить работу управляющих компаний и коммунальных служб по достоинству.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
Да ну ладно уж... стоит отдать должное нынешней команде губернатора - снег-то чистится явно лучше, чем при Белозерцеве. И дороги чистят почти сразу, а не после того, как снегопад закончился.