Пензенцы выразили недовольство качеством уборки снега

12.01.2022 | 17:24

Качество уборки тротуаров и дворов в областном центре с каждым годом снижается. Таково мнение читателей портала «ПензаИнформ», принявших участие в голосовании, которое было запущено вечером 10 января.

За двое суток именно этому варианту в опросе отдали предпочтение большинство его участников - 82,84% от общего числа проголосовавших (данные на 16:30 12 января).

12,67% пользователей признали: хотя качество уборки их не совсем устраивает, все же этой зимой ситуация лучше, чем предыдущей.

И только 4,48% читателей отметили, что довольны результатами расчистки снега во дворах и на пешеходных дорожках вдоль магистралей.

Вечером 11-го числа в регионе вновь начались снегопады, которые продлятся несколько дней. За это время у жителей области будет возможность оценить работу управляющих компаний и коммунальных служб по достоинству.