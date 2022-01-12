Общество

Пензенцы выразили недовольство качеством уборки снега

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Качество уборки тротуаров и дворов в областном центре с каждым годом снижается. Таково мнение читателей портала «ПензаИнформ», принявших участие в голосовании, которое было запущено вечером 10 января.

За двое суток именно этому варианту в опросе отдали предпочтение большинство его участников - 82,84% от общего числа проголосовавших (данные на 16:30 12 января).

12,67% пользователей признали: хотя качество уборки их не совсем устраивает, все же этой зимой ситуация лучше, чем предыдущей.

И только 4,48% читателей отметили, что довольны результатами расчистки снега во дворах и на пешеходных дорожках вдоль магистралей.

Вечером 11-го числа в регионе вновь начались снегопады, которые продлятся несколько дней. За это время у жителей области будет возможность оценить работу управляющих компаний и коммунальных служб по достоинству.

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Гость||

Да ну ладно уж... стоит отдать должное нынешней команде губернатора - снег-то чистится явно лучше, чем при Белозерцеве. И дороги чистят почти сразу, а не после того, как снегопад закончился.

Гость||

Едрасты страну развалили, население сократили, экономику США финансирует, сами там свои семьи спрятали.Это враги народа.

Гость||

Гость писал(а):

> Да ну ладно уж... стоит отдать должное нынешней команде губернатора -

> снег-то чистится явно лучше, чем при Белозерцеве. И дороги чистят почти

> сразу, а не после того, как снегопад закончился.

Не ври!

Гость||

Учитель физкультуры в лицее № 2 вместо урока выгнал семиклассников на уборку снега - 25 человек, а лопаты три. Дети мёрзли, у кого-то обувь промокла. Кто за это ответит? Почему школьников заставляют (без согласия их самих и их родителей - см. ФЗ "Об образовании") работать вместо дворников, которые за это зарплату получают?

Гость||

Действительно качество уборки дворов с каждым годом снижается,двор Бородина д.7-не проехать не пройти!

Гость||

Вы посмотрите, кто такой Песков и кто такая Захарова, которые вам в уши вкладывают про умирающее НАТО.Что один, что другая просили у США разрешение на проведение своих свадеб на их территории. Что у одного, что у другой дети рождены в США и имеют гражданства автоматически.

Имя: Гость
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