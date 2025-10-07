Названо число беременных жительниц Пензенской области

07.10.2025 | 09:34

В Пензенской области на учете состоят 3 500 беременных женщин. Такими данными во вторник, 7 октября, в День беременных, поделился региональный минздрав.

Первый заместитель министра здравоохранения Марина Воробьева посоветовала пензячкам не откладывать материнство.

В регионе средний возраст женщины, решившейся на рождение первого ребенка, приближается к 29 годам. В приоритете у жительниц области - получение образования, трудоустройство и карьера, покупка машины, выплата ипотеки.

В апреле этого года Марина Воробьева на брифинге отметила, что Сурский край находится в десятке регионов РФ с низкой рождаемостью.

За 5 лет количество рождений детей в регионе уменьшилось на 1 952. «То есть за эти годы еще почти 2 000 детей могли бы родиться дополнительно, но они не рождаются», - сделала вывод Воробьева.