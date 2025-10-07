Составность поездов между станциями Пенза-I и Башмаково увеличат

07.10.2025 | 09:28

12, 19 и 26 октября (воскресенья) в Пензенской области будет увеличена составность пригородных поездов между станциями Пенза-I и Башмаково.

Это делается для обеспечения транспортной доступности, сообщили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

В 6-вагонном исполнении проследуют поезда:

- № 7245 Пенза-I (отпр. 10:32) - Башмаково (приб. 13:39),

- № 7240 Башмаково (отпр. 13:51) - Пенза-I (приб. 16:56).

Ранее стало известно, что с 6 октября в связи с окончанием летних перевозок из графика пригородных поездов вывели несколько составов:

- № 7243 Пенза-I (отпр. 6:51) - Белинская (приб. 8:27),

- № 7248 Белинская (отпр. 8:41) - Пенза-I (приб. 10:14),

- № 7249 Пенза-I (отпр. 17:25) - Белинская (приб. 19:03),

- № 7250 Белинская (отпр. 19:15) - Пенза-I (приб. 20:47).

Кроме того, временно изменился график пригородных поездов между Кузнецком и Пензой, а также между Кузнецком и Сызранью. Причина - ремонтные работы на перегоне Репьевка - Новообразцовое.

7, 8, 12, 13, 14, 15 октября поезд № 7235 Кузнецк - Пенза-I отправится со станции Кузнецк на 19 минут позже действующего расписания: Кузнецк (отпр. 17:11) - Пенза-I (приб. 19:11). 8, 9, 13, 14, 15, 16 октября поезд № 7588/6586 Кузнецк - Репьевка - Сызрань-I отправится со станции Кузнецк на 11 минут раньше: Кузнецк (отпр. 03:13) - Репьевка (приб. 05:01, отпр. 05:02) - Сызрань (приб. 05:40).