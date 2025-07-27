В Пензе на расчистку берегов рек и озер выделили 2,6 млн рублей

В Пензе на борьбу с последствиями загрязнения водных объектов планируют направить 2 млн 608 тысяч 361 рубль.
Необходима уборка берегов Суры на нескольких участках:
- от ул. Литвинова Поляна, 35, до ул. Литвинова, 1г;
- от ул. Чапаева, 54, до ул. Чапаева, 62;
- от ул. Чаадаева, 1г, до ул. Чапаева, 9;
- от ул. Злобина, 15, до ул. Ерик, 13;
- от ул. Свободы, 2, до ул. Кустанайской, 2Б/1;
- от 1-го Сортировочного проезда, 33, до ул. Коробкова, 3е;
- от СНТ «Энергетик-2» до СНТ «Искра-1», 206 (Барковка);
- от ул. Павлушкина, 19а, до ул. Демченко, 10.
Также в очистке нуждаются берега Старой Суры на участках:
- от ул. Тарханова, 1, до ул. Фабричной, 9;
- от ул. Фабричной, 3, до ул. Парковой, 2;
- от ул. Парковой, 19, до ул. Бумажников, 2а;
- от ул. Фестивальной, 1, до ул. Верещагина, 1;
- от ул. Зарубина, 26, до ул. Ангарской, 59;
- от ул. Сплавной, 15, до ул. Сплавной, 1Б;
- от ул. Сплавной, 20Б, до ул. Сплавной, 23.
Кроме того, будут убирать территорию у озера Шуист (на ул. Озерной, 24-66 и 31-71а), искусственного водоема в районе стадиона «Спартак» на ул. Клары Цеткин, 47, и озера вблизи ул. Молодогвардейской, 4.
Все работы необходимо выполнить до 31 октября этого года, говорится на портале госзакупок.
Ранее сообщалось, что в Пензенской области в 2024 году в некоторых водоемах улучшилось качество воды по сравнению с показателями 2023-го. Это реки Сура и Пенза.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀