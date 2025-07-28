5 партий выдвинули кандидатов на допвыборы в Пензенскую гордуму

28.07.2025 | 16:40

В сентябре - 13-го и 14-го числа - в Пензе пройдут дополнительные выборы в городскую думу восьмого созыва. Депутатское кресло пустует после ухода Жиганши Туктарова, избранного в одномандатном округе № 4.

Кандидатуры выдвинули пять партий.

От ЛДПР на мандат претендует Александр Ватолин, от партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» - Наталья Власова, от «Новых людей» - Дина Казанцева, от «Единой России» - Даниил Кошлаков, от КПРФ - Ксения Сергеева.

Полномочия Жиганши Туктарова были прекращены 28 марта. Он входил в депутатский корпус много лет, на протяжении нескольких созывов представлял региональное отделение ЛДПР, затем был самовыдвиженцем, с 2024 года отстаивал интересы «Партии пенсионеров».

Толчком к завершению депутатской деятельности стала ситуация, связанная с его позицией по поводу присвоения звания почетного гражданина Пензы участнику Великой Отечественной войны.