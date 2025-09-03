Общество

В Пензенской области стартует конкурс «Народный участковый»

Печать
Telegram

В четверг, 11 сентября, стартует Всероссийский конкурс «Народный участковый», который проводит МВД РФ.

Голосование проходит онлайн, в нем может принять участие любой гражданин, выбрав того сотрудника полиции, который, по его мнению, достоин называться народным участковым.

Конкурс традиционно проводят в три этапа. Первый намечен с 11 по 20 сентября. На нем выберут лучшего участкового на районном уровне.

«Для того чтобы пользователи смогли получить полное представление о каждом претенденте на звание, на официальном сайте УМВД России по Пензенской области будет размещена информация об участковых уполномоченных полиции, принимающих участие в конкурсе. Участники голосования смогут узнать о том, сколько преступлений раскрыто при содействии каждого конкурсанта, какое количество обращений рассмотрено им, каковы его достижения, как его характеризуют коллеги и граждане», - пояснили в пресс-службе регионального УМВД.

Чтобы проголосовать, нужно выбрать в списке участкового и кликнуть по значку в центре его фотографии. Для ознакомления с подробной анкетой кандидата необходимо нажать на подпись под его снимком.

Победители первого этапа пройдут во второй. Голосование за звание лучшего участкового уполномоченного Пензенской области проведут с 7 по 16 октября. Этот полицейский представит регион на третьем, всероссийском этапе конкурса.

До 1 ноября на официальном сайте МВД России разместят информацию обо всех участковых - победителях региональных этапов. Из них граждане выберут народного участкового страны. Голосование продлится до 10 ноября.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте