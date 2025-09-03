В Пензенской области стартует конкурс «Народный участковый»

03.09.2025 | 10:24

В четверг, 11 сентября, стартует Всероссийский конкурс «Народный участковый», который проводит МВД РФ.

Голосование проходит онлайн, в нем может принять участие любой гражданин, выбрав того сотрудника полиции, который, по его мнению, достоин называться народным участковым.

Конкурс традиционно проводят в три этапа. Первый намечен с 11 по 20 сентября. На нем выберут лучшего участкового на районном уровне.

«Для того чтобы пользователи смогли получить полное представление о каждом претенденте на звание, на официальном сайте УМВД России по Пензенской области будет размещена информация об участковых уполномоченных полиции, принимающих участие в конкурсе. Участники голосования смогут узнать о том, сколько преступлений раскрыто при содействии каждого конкурсанта, какое количество обращений рассмотрено им, каковы его достижения, как его характеризуют коллеги и граждане», - пояснили в пресс-службе регионального УМВД.

Чтобы проголосовать, нужно выбрать в списке участкового и кликнуть по значку в центре его фотографии. Для ознакомления с подробной анкетой кандидата необходимо нажать на подпись под его снимком.

Победители первого этапа пройдут во второй. Голосование за звание лучшего участкового уполномоченного Пензенской области проведут с 7 по 16 октября. Этот полицейский представит регион на третьем, всероссийском этапе конкурса.

До 1 ноября на официальном сайте МВД России разместят информацию обо всех участковых - победителях региональных этапов. Из них граждане выберут народного участкового страны. Голосование продлится до 10 ноября.