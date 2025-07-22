В Пензенской области сократилось количество избирателей

22.07.2025 | 19:18

Количество избирателей на территории Пензенской области составляет 998 991 человек, сообщили в региональной избирательной комиссии. Таковы данные на 1 июля 2025 года.

Численность постоянного населения региона на 1 января составляла 1 226 900 человек, указано на сайте Пензастата.

Полтора года назад, на 1 января 2024-го, избирателей было больше - 1 014 000. Именно столько жителей Пензенской области могли голосовать на выборах Президента РФ, которые состоялись тогда в марте.

Ближайшие выборы, в которых смогут принять участие все жители региона, запланированы на 2026 год. На них определится, кто будет стоять во главе Пензенской области ближайшие 5 лет.

В 2027-м состоятся выборы в Законодательное собрание.