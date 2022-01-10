Губернатор о системе ЖКХ: Выкачивали бюджетные деньги

10.01.2022 | 16:25

В понедельник, 10 января, на совещании в региональном правительстве обсудили укрепление материально-технической базы жилищно-коммунального хозяйства Пензы.

По мнению губернатора Олега Мельниченко, состояние большинства внутридворовых территорий в областном центре неудовлетворительное, а работа многих управляющих компаний недостаточна.

«В Пензе в системе ЖКХ создавали прокладочные структуры, посредством которых выкачивали бюджетные деньги. Вот что произошло с коммунальным хозяйством города. Нам придется фактически воссоздавать всю систему коммунального обеспечения Пензы, в том числе закупать и завозить коммунальную технику», - заявил Мельниченко.

Также губернатор упомянул о ситуации с тротуарами.

«Мы очищаем от снега магистрали, но у нас возникают проблемы с уборкой тротуаров. А горожанам требуются нормальные условия проживания», - процитировала его пресс-служба регионального правительства.

На снежную кашу вдоль дорог горожане жаловались в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ». Нарекания касались улиц Красной, Свердлова, Терновского.

«Идти по этому месиву просто невозможно! Вышла из автобуса и увязла. Ладно во дворах, но вдоль дорог-то должно быть почищено! Сколько можно месить кашу?» - возмущалась одна из пензячек.