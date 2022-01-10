Общество

Губернатор о системе ЖКХ: Выкачивали бюджетные деньги

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В понедельник, 10 января, на совещании в региональном правительстве обсудили укрепление материально-технической базы жилищно-коммунального хозяйства Пензы.

По мнению губернатора Олега Мельниченко, состояние большинства внутридворовых территорий в областном центре неудовлетворительное, а работа многих управляющих компаний недостаточна.

«В Пензе в системе ЖКХ создавали прокладочные структуры, посредством которых выкачивали бюджетные деньги. Вот что произошло с коммунальным хозяйством города. Нам придется фактически воссоздавать всю систему коммунального обеспечения Пензы, в том числе закупать и завозить коммунальную технику», - заявил Мельниченко.

Также губернатор упомянул о ситуации с тротуарами.

«Мы очищаем от снега магистрали, но у нас возникают проблемы с уборкой тротуаров. А горожанам требуются нормальные условия проживания», - процитировала его пресс-служба регионального правительства.

На снежную кашу вдоль дорог горожане жаловались в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ». Нарекания касались улиц Красной, Свердлова, Терновского.

«Идти по этому месиву просто невозможно! Вышла из автобуса и увязла. Ладно во дворах, но вдоль дорог-то должно быть почищено! Сколько можно месить кашу?» - возмущалась одна из пензячек.

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Вас устраивает качество уборки дворов и тротуаров от снега?

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Гость||

Вот это хлопок!

Гость||

Огласили очевидные вещи, и все останется как есть.

Гость||

А он не знал, ага 20 лет уж выкачивают

Гость||

Новую схему замутят, по-хитрее

Гость||

Мутят новую схему

Гость||

Святой Архимандрит!

Гость||

Какие умные мысли у руководства, Мама мия!

Гость||

Ну так ведь человек который управлял областной системой ЖКХ во время этих "смутных" лет на повышение пошел!!! Как же так получилось???

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«В Пензе в системе ЖКХ создавали прокладочные структуры, посредством которых выкачивали бюджетные деньги. Вот что произошло с коммунальным хозяйством города. Нам придется фактически воссоздавать всю систему коммунального обеспечения Пензы, в том числе закупать и завозить коммунальную технику», - заявил Мельниченко.
Т.е. Мельниченко признает что при Бочкареве и Белозерцеве их ставленники при чутком управлении регионом их партии выкачивали средства!Бравоооооо! Теперь осталось признать что ресурсники и транспортники сделали тоже самое !Признал то признал , а при власти и у бюджетной кормушки всё те же лица , не уж то так припекло.

Гость||

чудеса на виражах

Гость||

А где посадки ? Или так поговорить?

Гость||

Игровые автоматы когда-нибудь уберет из города

Имя: Гость
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