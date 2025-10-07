Общество

В Никольске автозаправки работают с перерывами

Жители Никольска пожаловались на проблемы с бензином. Речь идет об очередях на АЗС, отсутствии топлива и высоких ценах на него.

«Цены взлетели. Бензин не продают. По ночам в очередях километровых стоять (приходится. - Прим. ред,)», - возмутился автомобилист на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

На его обращение отреагировал представитель администрации Никольского района. Проблемы с горючим он объяснил сезонным ростом спроса и логистическими проблемами у поставщиков.

«Сейчас в Никольске автозаправки продолжают работу с кратковременными перерывами. К сожалению, из-за этого образуются очереди. Временный дефицит топлива наблюдается на небольших сетевых заправочных станциях. На крупных заправках региона бензин имеется в достаточном объеме для покрытия текущей потребности», - сообщил представитель администрации.

По его словам, пока в городе не было случаев, чтобы бензин полностью отсутствовал.

Ранее стало известно, что в Пензе водители порой тоже испытывают трудности с заправкой автомобилей. Они сообщили в Сети об очередях на АЗС и отсутствии некоторых марок бензина.

Часть автомобилистов указали на лимиты отпуска АИ-95, действующие на отдельных заправках: не более 30 л в одни руки. Большинство пожаловались на то, что топливо быстро дорожает.

С похожими трудностями столкнулись и жители Каменки.

