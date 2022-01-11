Общество

Пензенцам рассказали, до каких пор точно не откроют игровые зоны

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Пензенские родители продолжают возмущаться тем, что детские игровые площадки до сих пор закрыты. Свои сообщения на эту тему они оставили под одним из постов на странице губернатора Олега Мельниченко в Instagram.

«Когда вы уже откроете детские развлекательные центры?»; «Ковид с нами навсегда! Режим, видать, тоже. С ним надо учиться жить! А не лишать людей возможности развлекать детей!»; «Лишать детей радости когда перестанут?»; «Хочется разнообразить совместно проведенный досуг игровой площадкой»; «Дети очень хотят побегать, поиграть, какая разница, что они в садике или школе общаются и на площадке?!» - высказались пользователи.

Им ответил представитель регионального управления Роспотребнадзора.

«Режим повышенной готовности действует до 31 января и, соответственно, запрет на работу детских комнат. Ранее этого срока открывать игровые зоны не планируется. Далее решение будет приниматься исходя из эпидемической ситуации в регионе», - пояснил специалист.

Детские игровые комнаты закрыли с 4 октября. Предприниматели не раз просили губернатора и бизнес-омбудсмена разрешить работу хотя бы в ограниченном формате (не более 50% от вместимости развлекательного центра), но тщетно.

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Гость||

Если бы там Хеннеси продавали или сапоги Гучи, то открыли бы.

Гость||

Зато взрослые игровые автоматы по всему городу работают.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

А не лишать людей возможности развлекать детей!
Раньше не было никаких игровых зон, компьютеров и смартфонов, и росли счастливые дети.

Может мамочке пора заняться своими обязанностями, а не просто сдавать ребенка в игровую зону.

Гость||

Гость писал(a):

Раньше не было никаких игровых зон, компьютеров и смартфонов, и росли счастливые дети.
А сейчас дети несчастные?

Имя: Гость
Комментарий:

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