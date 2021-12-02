Общество

Работники детских развлекательных центров уезжают из Пензы

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Судьбу детских игровых зон, батутов и развлекательных центров для юных жителей области обсудили в региональном правительстве в четверг, 2 декабря.

Ранее сотрудники этой сферы обратились к губернатору Олегу Мельниченко с просьбой снять ограничения. Однако Роспотребнадзор ответил, что работа центров в ближайшее время не возобновится.

На встрече в правительстве представитель ассоциации детских игровых зон рассказала, что организации этого направления не работают с 4 октября. «Эти ограничения продлены до 31 декабря. Мы с октября не работаем совсем. Мы ждали, что нас откроют 30 ноября, и 29-го лили слезы. Хотя сотрудники детских центров вакцинированы - у нас на 100%, в других организациях - на 80%», - обрисовала она ситуацию.

Бизнес-леди обратила внимание на то, что подобные заведения занимают большие площади - от 200 до 3 000 квадратных метров. По ее мнению, на таком пространстве дети находятся на безопасном расстоянии друг от друга. Кроме того, на входе действует температурный фильтр, каждый день проводится обработка поверхностей, а сотрудники соблюдают масочный режим и требуют этого же от гостей.

«Квалифицированные специалисты уходят в грузчики и уборщицы, уезжают в другие регионы, где нет таких ограничений. Ведь в половине регионов страны детские центры работают», - рассказала она.

По ее словам, сильнее всего закрытие подобных заведений ударило по детям. «Они могут погулять на улице, поиграть, но в преддверии - Новый год. Вы даже не представляете, сколько звонков с вопросами: «Когда вас откроют? У нас дети плачут!» Вы можете в это не верить, но это есть», - эмоционально поделилась бизнес-леди.

Предприниматели внесли свое предложение: в ближайшее время открыть детские развлекательные учреждения при условии ограничения количества посетителей (не более 50% от вместимости развлекательного центра).

Они пригласили заместителя руководителя регионального управления Роспотребнадзора Александра Крымова, присутствовавшего на встрече, побывать на детских площадках и самому оценить обстановку.

В свою очередь Александр Крымов отметил, что в каждом регионе есть своя специфика.

«Постановление родилось не с бухты-барахты. У всех разная ситуация, поймите правильно. Мы ведем по каждому предприятию дискуссии с правительством, наши юристы консультируются по поводу каждой запятой. Не все так просто», - высказал он свою позицию.

Тем не менее просьба бизнесменов будет рассмотрена. Кроме того, представители этой отрасли намерены обратиться к уполномоченному по правам ребенка в Пензенской области Елене Столяровой.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

По ее словам, сильнее всего закрытие подобных заведений ударило по детям.
Если родители не сидят в телефонах, а проводят досуг с детьми, дети про эти центры и не вспомнят.

И куда полезнее игры с друзьями на свежем воздухе.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

и 29-го лили слезы.
Хахаха. Лили слезы))))

Так вам и надо.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Квалифицированные специалисты уходят в грузчики и уборщицы
В чем заключается "квалификация" столь "ценных" кадров?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Когда вас откроют? У нас дети плачут!» Вы можете в это не верить, но это есть», - эмоционально поделилась бизнес-леди.
Да, мы в это не верим.

Гость||

Вообще бы не открывать эти гадюшники.

Гость||

Любят у нас ничегониделальщики слезу пустить, пожаловаться. Пусть канают отсель и чем быстрее тем лучше.

Гость||

ОНА ВСЕ ПРИДУМАЛА! ДЕТИ ХОДЯТ В САДИК И В ШКОЛУ,А КТО БОЛЕЕТ ДОМА СИДИТ.ПУСТЬ КО МНЕ НА ЗАВОД ИДЕТ РАБОТАТЬ А ТО У НАС НАРОДУ НЕ ХВАТАЕТ.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Когда вас откроют? У нас дети плачут!»
Ха-ха! я верю

Гость||

цены у вас конячии,вот и волите отсюдово.

Гость||

Прекрасно живём и без развлекательных центров. Заняться всегда есть чем!

Гость||

Давно пора валить отсюда! Губер тоже так думает в глубине души, но он на посту, нельзя ему...

Гость||

Столярова им поможет, как же, пошамкает и поможет 2 раза

Гость||

Гость писал(a):

Прекрасно живём и без развлекательных центров. Заняться всегда есть чем!
ясное дело, вы же не дети.

Гость||

Гость писал(a):

Давно пора валить отсюда! Губер тоже так думает в глубине души, но он на посту, нельзя ему
Достаточно на комменты посмотреть и любой захочет свалить)) будет город пенсов.

Гость||

Пенсы уже тоже сваливают к детям: кто в столицу, кто в заграницу! А ты лох тут сидишь, не пенс ни раза!

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Имя: Гость
Комментарий:

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