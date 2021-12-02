Работники детских развлекательных центров уезжают из Пензы

02.12.2021 | 13:16

Судьбу детских игровых зон, батутов и развлекательных центров для юных жителей области обсудили в региональном правительстве в четверг, 2 декабря.

Ранее сотрудники этой сферы обратились к губернатору Олегу Мельниченко с просьбой снять ограничения. Однако Роспотребнадзор ответил, что работа центров в ближайшее время не возобновится.

На встрече в правительстве представитель ассоциации детских игровых зон рассказала, что организации этого направления не работают с 4 октября. «Эти ограничения продлены до 31 декабря. Мы с октября не работаем совсем. Мы ждали, что нас откроют 30 ноября, и 29-го лили слезы. Хотя сотрудники детских центров вакцинированы - у нас на 100%, в других организациях - на 80%», - обрисовала она ситуацию.

Бизнес-леди обратила внимание на то, что подобные заведения занимают большие площади - от 200 до 3 000 квадратных метров. По ее мнению, на таком пространстве дети находятся на безопасном расстоянии друг от друга. Кроме того, на входе действует температурный фильтр, каждый день проводится обработка поверхностей, а сотрудники соблюдают масочный режим и требуют этого же от гостей.

«Квалифицированные специалисты уходят в грузчики и уборщицы, уезжают в другие регионы, где нет таких ограничений. Ведь в половине регионов страны детские центры работают», - рассказала она.

По ее словам, сильнее всего закрытие подобных заведений ударило по детям. «Они могут погулять на улице, поиграть, но в преддверии - Новый год. Вы даже не представляете, сколько звонков с вопросами: «Когда вас откроют? У нас дети плачут!» Вы можете в это не верить, но это есть», - эмоционально поделилась бизнес-леди.

Предприниматели внесли свое предложение: в ближайшее время открыть детские развлекательные учреждения при условии ограничения количества посетителей (не более 50% от вместимости развлекательного центра).

Они пригласили заместителя руководителя регионального управления Роспотребнадзора Александра Крымова, присутствовавшего на встрече, побывать на детских площадках и самому оценить обстановку.

В свою очередь Александр Крымов отметил, что в каждом регионе есть своя специфика.

«Постановление родилось не с бухты-барахты. У всех разная ситуация, поймите правильно. Мы ведем по каждому предприятию дискуссии с правительством, наши юристы консультируются по поводу каждой запятой. Не все так просто», - высказал он свою позицию.

Тем не менее просьба бизнесменов будет рассмотрена. Кроме того, представители этой отрасли намерены обратиться к уполномоченному по правам ребенка в Пензенской области Елене Столяровой.