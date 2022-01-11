Общество

Контроль за реконструкцией дороги на окраине Пензы оценили в 25 млн

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24 млн 931 тыс. 719 руб. - такова сумма контракта, предложенная за контроль за строительством дороги на окраине областного центра.

Информация размещена на сайте госзакупок 17 декабря 2021 года, срок окончания подачи заявок - 18 января 2022-го.

Заказчиком является ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области». Конракт подразумевает строительный контроль за осуществлением третьего этапа реконструкции автодороги, соединяющей улицу 40 лет Октября (Кривозерье) и Центральную (Гидрострой). Срок действия контракта - с момента заключения до 31 декабря 2023 года.

Третий этап реконструкции включает в себя участок от улицы Бийской до перекрестка Рябова и Перспективной.

Строительный контроль - это проверка выполненных работ при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства на соответствие требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений.

В 2022 году на эти цели планируется направить 15 млн 875 тыс. 467 руб., в 2023-м - 9 млн 56 тыс. 252 руб. Средства будут выделены из бюджета Пензенской области.

Ранее в администрации Пензы сообщили, что сейчас проходит третий аукцион по определению подрядчика для капитального ремонта улицы Рябова. Муниципальный контракт с победителем аукциона предполагается заключить в феврале.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Конские цены, а качество говня! На социалку нет денег, а пильщикам мильёны!

Гость||

Все деньги наверно ушли на строительство тргового центра на Советской плошади и именные колокола?

Гость||

Если бы кто то реально и честно контролировал Недопекиных , то и они , и Агамагомедов , и Гришаев уже бы сидели! А так очередной распил для своих.

Гость||

Ещё и за контроль деньги!

Гость||

А можно Я проконтролирую?!

В 2 раза дешевле проконтролирую! А!? Ну можно??

Какая разница, кто. Я тоже могу, посмотреть, подписать, сказать "все ок".

И вам дешевле и мне новый ЖЫП))

Гость||

Гость писал(a):

Ещё и за контроль деньги!
А потом еще контрольный контроль за 35 мультов

И верховный контроль за 95 мультов, а как же, надо ж проконтролировать зам. руководителя нижней администрации службы контрольного контролера

Итого: дорога 50, контроль 150, асфальта куплено на 10, джипов на 99))

Гость||

Я тоже хочу "контролировать", да еще за такие деньги!

Имя: Гость
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