Контроль за реконструкцией дороги на окраине Пензы оценили в 25 млн

11.01.2022 | 11:40

24 млн 931 тыс. 719 руб. - такова сумма контракта, предложенная за контроль за строительством дороги на окраине областного центра.

Информация размещена на сайте госзакупок 17 декабря 2021 года, срок окончания подачи заявок - 18 января 2022-го.

Заказчиком является ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области». Конракт подразумевает строительный контроль за осуществлением третьего этапа реконструкции автодороги, соединяющей улицу 40 лет Октября (Кривозерье) и Центральную (Гидрострой). Срок действия контракта - с момента заключения до 31 декабря 2023 года.

Третий этап реконструкции включает в себя участок от улицы Бийской до перекрестка Рябова и Перспективной.

Строительный контроль - это проверка выполненных работ при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства на соответствие требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений.

В 2022 году на эти цели планируется направить 15 млн 875 тыс. 467 руб., в 2023-м - 9 млн 56 тыс. 252 руб. Средства будут выделены из бюджета Пензенской области.

Ранее в администрации Пензы сообщили, что сейчас проходит третий аукцион по определению подрядчика для капитального ремонта улицы Рябова. Муниципальный контракт с победителем аукциона предполагается заключить в феврале.