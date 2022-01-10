Контракт на капремонт ул. Рябова планируют заключить в феврале

10.01.2022 | 16:08

В понедельник, 10 января, в администрации Пензы рассказали о том, как развивается ситуация с подготовкой к капитальному ремонту улицы Рябова.

В настоящее время идет третий аукцион по определению подрядчика (два первых не состоялись), заявки принимаются до 20 января. В конце месяца будут подведены итоги торгов.

«В феврале с победителем аукциона предполагается заключить муниципальный контракт на проведение ремонта объекта. Дорога на улице Рябова будет включать две полосы движения, тротуары с двух сторон. Также в проекте - обустройство освещения и ливневой канализации», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Улица Рябова - один из проблемных участков в Пензе, к реконструкции которого никак не могут приступить.

В начале октября Андрей Лузгин, занимавший тогда должность главы администрации города, сообщил, что договор с подрядчиком пришлось расторгнуть из-за сильного подорожания стройматериалов (стоимость контракта необходимо увеличить на 60 млн, что составляет почти 20% первоначальной суммы).

В декабре 2021-го заммэра Магомед Агамагомедов уточнил, что документация была откорректирована, заключение получено, конкурсные процедуры запущены.