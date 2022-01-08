Пензенцы устали «месить кашу» на тротуарах вдоль дорог

08.01.2022 | 11:51

Пензенцы возмущены нечищеными тротуарами. В субботу, 8 января, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» поступило несколько жалоб на то, что по пешеходным дорожкам сложно передвигаться.

Первая жалоба касалась тротуара на улице Красной.

«Перед перекрестком со Свердлова трактор просто сгреб снег в одно место и оставил прямо на дорожке. Повесили сигнальную ленту зачем-то, хотя так или иначе приходится перелазить через кучу высотой примерно полметра, ведь другого пути нет. На переход перекрестка дается секунд 12, больше половины этого времени уходит на то, чтобы выбраться с тротуара на дорогу. Ужас!» - возмутился горожанин Николай.

Жительница областного центра Марина Вячеславовна рассказала о снежной каше на улице Терновского.

«Идти по этому месиву просто невозможно! Вчера вечером вышла из автобуса на остановке «Ул. Терешковой» и увязла. Ладно во дворах, но вдоль дорог-то должно быть почищено! Сколько можно месить кашу?» - высказала свое мнение женщина.

6 и 7 января в Пензе шел снегопад, соответствующий желтому уровню погодной опасности. Ухудшение погодных и дорожных условий ожидается также и в ближайшие дни.