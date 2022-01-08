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Глас народа

Пензенцы устали «месить кашу» на тротуарах вдоль дорог

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Пензенцы возмущены нечищеными тротуарами. В субботу, 8 января, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» поступило несколько жалоб на то, что по пешеходным дорожкам сложно передвигаться.

Первая жалоба касалась тротуара на улице Красной.

«Перед перекрестком со Свердлова трактор просто сгреб снег в одно место и оставил прямо на дорожке. Повесили сигнальную ленту зачем-то, хотя так или иначе приходится перелазить через кучу высотой примерно полметра, ведь другого пути нет. На переход перекрестка дается секунд 12, больше половины этого времени уходит на то, чтобы выбраться с тротуара на дорогу. Ужас!» - возмутился горожанин Николай.

Жительница областного центра Марина Вячеславовна рассказала о снежной каше на улице Терновского.

«Идти по этому месиву просто невозможно! Вчера вечером вышла из автобуса на остановке «Ул. Терешковой» и увязла. Ладно во дворах, но вдоль дорог-то должно быть почищено! Сколько можно месить кашу?» - высказала свое мнение женщина.

6 и 7 января в Пензе шел снегопад, соответствующий желтому уровню погодной опасности. Ухудшение погодных и дорожных условий ожидается также и в ближайшие дни.

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Гость||

Почему устали то? Вы же сами голосовали за это.

Гость||

Как вбросили нам Олежку в городе везде хаос.Каждый день гибнут люди от пожаров и ДТП,город не украшен к празднику, даже Московская вся в сугробах.Одни коммунальные аварии.Даже при воре Белозерцев было лучше.

Гость||

Гость писал(a):

Почему устали то? Вы же сами голосовали за это
голосуй не голосуй, все равно все эти выборы куплены и результат заранее известен, так что не надо ляля...

Гость||

какая власть, такой город

Гость||

А кто у нас сейчас мэр? И есть ли он вообще?

Гость||

Где дворники? Когда же заставят руководителей управляющих компаний работать как положено? Ало, власть!!!

Гость||

Говорят,какой то Басенко,но его никто никогда не видел.

Гость||

Зачем тогда люди идут на эту работу, чтобы получить хотя бы 15 и ничего абсолютно не делать? Если бы никто не шел на 15 тыс, тогда бы задумались, может начать платить хотя бы 20-25, а так все идут, начальство довольно, а снег не чищен и люди чертыхаются.

Гость||

Все мэры одинаковые, т.е. бесполезные!

Гость||

Чинуши по тротуарам не ходят,им пофиг на всех пешеходов.

Гость||

За то все магазины обязали сделать пандусы для инвалидов. А как этой группе людей по "каше снежной" или гололеду на тротуарах добраться до этих пандусов? Как им вообще перемещаться по городу?

Гость||

Около домов на Западной трактор расчистит снег, а до домов не пройти, сугробы по уши, как хотите так и барахтайтесь, такое ощущение, что для отписки, якобы, заботятся

Гость||

Где дворники? Если нет дворников, пусть председатели ТСЖ со своей свитой выходят тротуары чистить возле домов, жиры растрясут, денежное содержание своё отработают. Арбеково!!! Это кошмар!!!! Особенно около остановок. Снегоуброчные Машины прямо проходят, заездные карманы не чистятся.

Гость||

Для жоповозок худо бедно основные дороги расчищают в жилых кварталах дороги муниципальные можно сказать не чистят а уж тратуары пешеходные вдоль этих дорог не чистят вообще.

Гость||

Мощно работает местничковая власть

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Имя: Гость
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