Общество

Экоактивисты о Безымянном ручье: Вода пахнет сероводородом и резиной

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Активисты экологического общественного движения «Зеленая волна» рассказали о загрязнении акватории Безымянного ручья в Пензе. В среду, 5 января, они взяли пробы воды и исследовали ее свойства.

Анализ жидкости, набранной в левом притоке, выявил отсутствие нитратов, сульфитов, хлора, железа, присутствие хромата (5 мг/л). Минерализация - 0,58 мг/л.

«Вода имеет ярко выраженный запах сероводорода, бензина и резины», - уточнили экоактивисты.

Исследование проб, взятых в правом притоке, показало наличие нитратов (20 мг/л), хромата (5 мг/л). Минерализация - 0,57 мг/л. Жидкость также пахнет сероводородом.

Активисты пришли к выводу, что во всех пробах показатели минерализации превышают средние (0,15 мг/л) почти в 4 раза, что говорит о загрязнении воды различными веществами, соединениями солей.

«Превышает норму и количество хроматов в воде. Хроматы применяют в качестве сильных окислителей как красящие вещества. Также хроматы используются в качестве средства для мытья лабораторной посуды (так называемая хромовая смесь). Хроматы калия и натрия применяют в качестве консервантов древесины, как протраву при хранении тканей», - подытожили в «Зеленой волне».

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Источник — www.rgo.ru/ru/penzenskoe-oblastnoe-otdelenie
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Гость||

А дачники этой водой поливают, а потом ЭТО едят и угощают. Пора как на Маяке туда прокуроров направить. Но их хрен направишь без болшлго шума. Может новый прокурор поактивнее будет?

Гость||

Там "Маяка" нет, рейдерам отжать нечего. Поэтому никому не интересно.

Гость||

11.12, их пучит?

Гость||

ВСЕХ В ТЮРЬМУ. ИРОДЫ

Гость||

Сероводородом и минералка пахнет.

Имя: Гость
Комментарий:

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