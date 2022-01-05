И. Пантюшов: Юного эколога никто не исключал из «Зеленой волны»

05.01.2022 | 12:40

Недавно в ряде СМИ, в том числе федеральных, прошла информация о том, что 17-летний пензенский школьник взял пробы из реки Старая Сура, обнаружил в них превышение норм по ряду показателей и обвинил в этом ОАО «Маяк», после чего против него якобы начались репрессии.

«С 11 лет юноша состоял в экологической организации «Зеленая волна». После того как подросток публично заявил о загрязнении и обвинил в этом фабрику, его исключили из организации за самоуправство», - сообщило РЕН ТВ.

Сам пензенец на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал, что в ноябре провел рейд со взятием проб, после которого его «убрали с должности молодежного лидера экологического движения».

Портал «ПензаИнформ» попросил прокомментировать ситуацию председателя Пензенского регионального отделения Русского географического общества Игоря Пантюшова.

«Из «Зеленой волны» юношу никто не исключал. Дело в том, что уже в течение года движение «Зеленая волна» реструктуризируется: в нем остались наставники, но больше нет лидеров и председателей - все считаются участниками, их никто исключить не может. Кстати, 28 декабря был слет «Зеленой волны», и подросток там присутствовал. В РГО он не состоит, так как несовершеннолетний, а членство в этой организации допустимо с 18 лет», - пояснил он.

По словам Игоря Пантюшова, проводя исследования, молодой человек нарушил элементарные требования безопасности.

«Мы узнали о рейде потом, когда он выложил информацию на своей странице. Он взял нашу лабораторию «Пчелка» и пригласил с собой 14-летнего участника «Зеленой волны», который даже не знал, куда они идут. Если бы с ними что-то случилось, меня бы на ремни порвали!» - объяснил председатель отделения РГО.

По его словам, подростку нужно было согласовать свои действия и провести пробы в присутствии старших товарищей, под наблюдением наставников и, возможно, представителей надзорных ведомств.

«Исследования воды в Старой Суре проводят многие организации, в том числе и мы с 2018 года. То, что недавно было возбуждено уголовное дело по факту загрязнения воды, - это заслуга управления Росприроднадзора, прокуратуры и СМИ, которые освещают эту проблему. Мы поддерживаем дальнейшие исследования и контроль за состоянием рек Старая Сура и Сура, будем вести работу в этом направлении системно и профессионально», - подчеркнул Пантюшов.