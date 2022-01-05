Общество

И. Пантюшов: Юного эколога никто не исключал из «Зеленой волны»

Печать

Недавно в ряде СМИ, в том числе федеральных, прошла информация о том, что 17-летний пензенский школьник взял пробы из реки Старая Сура, обнаружил в них превышение норм по ряду показателей и обвинил в этом ОАО «Маяк», после чего против него якобы начались репрессии.

«С 11 лет юноша состоял в экологической организации «Зеленая волна». После того как подросток публично заявил о загрязнении и обвинил в этом фабрику, его исключили из организации за самоуправство», - сообщило РЕН ТВ.

Сам пензенец на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал, что в ноябре провел рейд со взятием проб, после которого его «убрали с должности молодежного лидера экологического движения».

Портал «ПензаИнформ» попросил прокомментировать ситуацию председателя Пензенского регионального отделения Русского географического общества Игоря Пантюшова.

«Из «Зеленой волны» юношу никто не исключал. Дело в том, что уже в течение года движение «Зеленая волна» реструктуризируется: в нем остались наставники, но больше нет лидеров и председателей - все считаются участниками, их никто исключить не может. Кстати, 28 декабря был слет «Зеленой волны», и подросток там присутствовал. В РГО он не состоит, так как несовершеннолетний, а членство в этой организации допустимо с 18 лет», - пояснил он.

По словам Игоря Пантюшова, проводя исследования, молодой человек нарушил элементарные требования безопасности.

«Мы узнали о рейде потом, когда он выложил информацию на своей странице. Он взял нашу лабораторию «Пчелка» и пригласил с собой 14-летнего участника «Зеленой волны», который даже не знал, куда они идут. Если бы с ними что-то случилось, меня бы на ремни порвали!» - объяснил председатель отделения РГО.

По его словам, подростку нужно было согласовать свои действия и провести пробы в присутствии старших товарищей, под наблюдением наставников и, возможно, представителей надзорных ведомств.

«Исследования воды в Старой Суре проводят многие организации, в том числе и мы с 2018 года. То, что недавно было возбуждено уголовное дело по факту загрязнения воды, - это заслуга управления Росприроднадзора, прокуратуры и СМИ, которые освещают эту проблему. Мы поддерживаем дальнейшие исследования и контроль за состоянием рек Старая Сура и Сура, будем вести работу в этом направлении системно и профессионально», - подчеркнул Пантюшов.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

вот оказывается в чем ошибся юный зеленый, он выложил результаты проб не сообщив об этом нашей власти. виновен ,к стенке его, ишь че удумал властям он решил не докладывать.

Гость||

Тут надо взрослых уши искать. Кто то его подзуживал. Не сам же он стал себя вести как дурачок.

Гость||

Гость писал(a):

при ссср директора маяка расстреляли бы
Дурачек опять....

Гость||

работникам пензаинфо очень нравится когда травят их детей и их самих. поэтому затирают коментарии. надеюсь что ваши дети сдохнут от какого нибудь яда из маяка.

Гость||

Как интересно, парень проявил гражданскую сознательность, его ещё и обругали. Совсем уже.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте