15-летнего пензенца обвинили в серии угонов

31.03.2024 | 17:44

В Пензе 15-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела об угонах двух легковушек.

Согласно материалам дела, первое преступление было совершено 16 февраля. Юный пензенец и его несовершеннолетний приятель договорились угнать ВАЗ-2114, припаркованный на улице Ульяновской.

Все прошло успешно, и подростки катались на «четырнадцатой» в этот день и на следующий, а затем были задержаны полицейскими.

22 марта юношу снова потянуло на приключения. Вместе с тем же другом он угнал ВАЗ-2107, прокатился на машине по городу и оставил у одного из домов на улице Ладожской.

«Оба подростка состоят на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по области Татьяна Махницкая.

Пензенца заключили под домашний арест. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений и закрепляют доказательственную базу.