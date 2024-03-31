15-летнего пензенца обвинили в серии угонов

В Пензе 15-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела об угонах двух легковушек.
Согласно материалам дела, первое преступление было совершено 16 февраля. Юный пензенец и его несовершеннолетний приятель договорились угнать ВАЗ-2114, припаркованный на улице Ульяновской.
Все прошло успешно, и подростки катались на «четырнадцатой» в этот день и на следующий, а затем были задержаны полицейскими.
22 марта юношу снова потянуло на приключения. Вместе с тем же другом он угнал ВАЗ-2107, прокатился на машине по городу и оставил у одного из домов на улице Ладожской.
«Оба подростка состоят на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по области Татьяна Махницкая.
Пензенца заключили под домашний арест. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений и закрепляют доказательственную базу.
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