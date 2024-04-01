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Избиения подростков в Заречном: о ходе проверки доложат в СК РФ

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СКР по Пензенской области Сергею Родионову доложить о ходе проверки по фактам избиений подростков в Заречном.

Ранее депутат собрания представителей ЗАТО Сергей Савин разместил на своей странице во «ВКонтакте» три ролика с расправами. На первой записи запечатлен лежащий на полу юноша, которого бьет ногами другой. На второй молодой человек вцепился в шею сидящей на стуле девушки и, грубо толкая ее, что-то ей выговаривает. На третьем видео, снятом установленной под крышей здания камерой, какой-то человек ударяет по очереди двух девушек, они падают на обледеневшее крыльцо.

Видео были сделаны в компьютерном клубе - месте притяжения молодежи закрытого города. Заведение находится в здании бывшего загса в центре Заречного.

Видео распространяются по чатам. Родители подростков бьют тревогу и просят принять меры.

«Местный житель регулярно избивает девочек-подростков. Отмечается, что в клубе отсутствует охрана, на обращения родителей подростков проверить заведение уполномоченные органы не реагируют», - сообщили в СК РФ.

В СУ СК РФ по Пензенской области начали проверку.

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Источник — кадр с видео со страницы Сергея Савина во «ВКонтакте»
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