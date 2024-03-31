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В Заречном избивают подростков и распространяют видео расправы

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В Заречном здание бывшего загса, в котором открылся популярный в городе компьютерный клуб, стало опасным для молодежи местом. Там фиксируются случаи избиения юношей и девушек. Расправу снимают на видео, кадры распространяют в чатах.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал депутат Собрания представителей Заречного Сергей Савин.

К народному избраннику обратилась мать одного из подростков.

«В центре города происходит беспредел. Родители начинают бить тревогу! Вчера ко мне подошел мой ребенок и показал видео со словами: «Вот посмотри, прислали друзья в чат». Перед камерами какой-то парень избивает двух девочек! Пока другой стоит и просто смотрит на это!» - написала женщина.

Она пояснила, что это не единичный случай, и попросила принять меры.

Скрины ее обращения Савин прикрепил к своему посту. Также он добавил к нему три ролика. В первом запечатлен лежащий на полу юноша, которого бьет ногами другой. Во втором молодой человек вцепился в шею сидящей на стуле девушки и, грубо толкая ее, что-то ей выговаривает. В третьем ролике, снятом камерой, установленной под крышей здания, какой-то человек ударяет по очереди двух девушек, они падают на обледеневшее крыльцо.

В Заречном избивают подростков и распространяют видео расправы

В Заречном избивают подростков и распространяют видео расправы

Сергей Савин написал, что по факту избиения молодых людей подал заявление в правоохранительные органы, и попросил родителей пострадавших в клубе подростков написать ему в личные сообщения.

«Трудно принять, что здание загса, где много лет создавались зареченские семьи, стало местом избиения их выросших детей», - добавил депутат.

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Источник — видео со страницы Сергея Савина во «ВКонтакте»
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