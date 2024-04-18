В Сурске благодаря соцсети нашли подростка-вымогателя

18.04.2024 | 14:21

С 16 апреля в соцсети «ВКонтакте» начала распространяться информация о том, что подростки в Сурске (Городищенский район Пензенской области) вымогают деньги у ребят из своей школы.

Как утверждается в размещенных постах, детей ставят на счетчик и заставляют оплачивать чужие долги в магазине, оказывая моральное давление.

Ситуацию прокомментировали в региональном УМВД России. Оказалось, что сотрудники Городищенского отдела мониторят социальные сети, уже видели сообщения и провели проверку.

На место выезжали инспекторы по делам несовершеннолетних. Один случай вымогательства подтвердился.

«Подросток не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Поэтому ответственность понесут его родители - по ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)», - пояснили в УМВД.