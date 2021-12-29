Криминал

По факту гибели рыбы в Старой Суре возбуждено уголовное дело

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В прокуратуре Пензенской области подвели итоги проверки массовой гибели рыбы в старице реки Суры.

Проверку назначили в ноябре, после того как в районе Маяка всплыли сотни мертвых рыб. Такая же картина наблюдалась летом: рыба плавала вверх брюшками, вода пахла, люди били тревогу.

Вместе с прокурорами причины массовой гибели рыбы выявляли специалисты Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству и Межрегионального управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям.

«Установлено, что в реку произведен сброс различных веществ с завышенными показателями фенола, нефтепродуктов, меди и цинка. В результате гибели рыбы водным биологическим ресурсам причинен ущерб на сумму более 400 тысяч рублей», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Материалы были направлены в следственный орган, а по итогам проверки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 250 УК РФ «Загрязнение вод».

Следователи устанавливают виновников преступления. Расследование находится на контроле прокуратуры области.

Ранее о загрязнении Старой Суры на протяжении последних лет сообщали специалисты Росприроднадзора. По их наблюдениям, на водовыпусках ОАО «Маяк» превышения по некоторым показателям, выявленные в 2020 году, по сравнению с 2021-м не стали ниже, а, наоборот, увеличились (по взвешенным веществам, азоту аммонийному, сульфатам, нефтепродуктам, фенолам).

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Гость||

Нужны многомиллионные штрафы. Все отравляющие вещества в донных отложениях и природа востановится не скоро.

Рыбаки,сейчас городской зоне есть ёрш?

Гость||

Ерша на рыбалке лучше не пить, развезет - замерзнешь.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Установлено, что в реку произведен сброс различных веществ с завышенными показателями фенола, нефтепродуктов, меди и цинка. В результате гибели рыбы водным биологическим ресурсам причинен ущерб на сумму более 400 тысяч рублей», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
Часть этого хвоста выброса осела на дне , значит надо убирать это зараженный хвост из сапропеля и это будет стоить далеко не 400 тыс. и даже не десятки миллионов , а намного больше , так как придется это вывозить и утилизировать на полигон. Странный какой то ущерб.

Гость||

Я без смеха - ёрш индикатор чистоты воды.

Гость||

За срубленное дерево 50000,за сбитого автомобилем лося 100000,а реку загрязнили с многолетними последствиями всего на 400000. Вы там че, по ценам на ресурсы отстали от времени?

Имя: Гость
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