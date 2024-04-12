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Глас народа

В Заречном подростки устроили бой с тенью на крыше высотки

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В Заречном подростки выбрали местом для развлечений крышу девятиэтажки. Пугающие кадры в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» прислала читательница.

В Заречном подростки устроили бой с тенью на крыше высотки

На видео запечатлено, как трое ребят школьного возраста ходят по крыше высотки. Затем двое встают на самый край и начинают махать руками и ногами. Позже один подросток отходит назад, а другой боксирует с воображаемым оппонентом.

«Бой с тенью на крыше 9-го этажа», - написала очевидица. Она указала дату и время съемки (12 апреля, 18:24) и адрес (Заречная, 30).

В Заречном подростки устроили бой с тенью на крыше высотки

Это не первый случай, когда дети забираются на крыши высоток. В июле прошлого года жители Засечного увидели мальчика на козырьке балкона последнего этажа. А в 2022-м в Заречном девочки-подростки устроили фотосессию на крыше девятиэтажки.

В мае 2019 года прокуратура заинтересовалась свободным доступом к крышам многоквартирных домов в Заречном. Он нарушает требования законодательства о противодействии терроризму. Надзорный орган потребовал запереть чердаки и подвалы, чтобы туда не смогли попасть посторонние.

«Прокурор города внес и. о. генерального директора МУП ЖСКХ и генеральному директору ООО «ЖКХ» представления об устранении нарушений. Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены, нарушения устранены, 2 должностных лица управляющих организаций привлечены к дисциплинарной ответственности», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

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