Стелу «Город трудовой доблести» откроют 27 декабря

24.12.2021 | 10:12

Торжественное открытие стелы «Город трудовой доблести» в парке «40 лет Победы» в Пензе состоится в понедельник, 27 декабря.

«Дата выбрана не случайно: 80 лет назад, 27 декабря 1941 года, постановлением Государственного комитета обороны СССР было завершено строительство Сурского оборонительного рубежа», - уточнили в мэрии.

В настоящее время специалисты завершают монтаж 16-метровой конструкции весом 3,9 тонны. Она состоит из центрального обелиска, окруженного восемью пилонами (они символизируют восемь пензенских предприятий, работавших на нужды фронта).

На стеле выгравированы знаменитый снимок «А мы из Пензы», сделанный на цоколе колонны рейхстага, изображение врачей одного из эвакогоспиталей, а также текст президентского указа о включении Пензы в список городов трудовой доблести.

«В годы войны наш регион принял свыше 50 эвакуированных предприятий. В Пензе ковалось оружие Победы - легендарная «катюша». У нас производился каждый четвертый взрыватель для мин и снарядов. 35 тысяч пензенцев награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», - напомнили представители администрации.