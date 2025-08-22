История Пензы: Последнее награждение орденом «Победа» отменили

22.08.2025 | 07:36

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Высшей наградой Советского Союза был орден Ленина, а самой редкой - орден «Победа». Стела с ним стала своеобразным символом одноименного проспекта. Монумент появился в Арбекове в 1985 году, открытие было приурочено к 40-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Это один из самых высоких памятников в городе - в высоту он достигает 20 метров. С творением сурских зодчих не могут сравниться аналогичные ордена «Победа» в других российских городах.

Награда - настоящее произведение ювелирного искусства: звезда из платины усыпана бриллиантами, а лучи выполнены в виде рубиновых треугольников. Всего орден смогли получить только 17 человек. Среди них - сплошь известные во всем мире Жуков, Рокоссовский, Малиновский, Василевский и другие военачальники.

Орден получили и 2 иностранных полководца - генерал армии США Дуайт Эйзенхауэр и фельдмаршал Великобритании Монтгомери. Награду обоим присвоили за разгром немецких войск в Западной Европе и Африке. В последний раз орден «Победа» вручили в 1978 году - получил его Леонид Брежнев.

Многие ветераны над этим смеялись. В годы войны Брежнев был начальником политотдела 18-й армии, т. е. политруком, и никогда не руководил широкомасштабными операциями.

Позже награждение Леонида Ильича отменили с формулировкой «как не соответствующее статуту ордена». Указ об этом подписал 21 сентября 1989 года Михаил Горбачев.