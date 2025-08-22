Сетевое издание|18+|Пятница|22 авг 2025|08:53
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |

История

История Пензы: Последнее награждение орденом «Победа» отменили

Печать
Telegram

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Высшей наградой Советского Союза был орден Ленина, а самой редкой - орден «Победа». Стела с ним стала своеобразным символом одноименного проспекта. Монумент появился в Арбекове в 1985 году, открытие было приурочено к 40-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Это один из самых высоких памятников в городе - в высоту он достигает 20 метров. С творением сурских зодчих не могут сравниться аналогичные ордена «Победа» в других российских городах.

Награда - настоящее произведение ювелирного искусства: звезда из платины усыпана бриллиантами, а лучи выполнены в виде рубиновых треугольников. Всего орден смогли получить только 17 человек. Среди них - сплошь известные во всем мире Жуков, Рокоссовский, Малиновский, Василевский и другие военачальники.

Орден получили и 2 иностранных полководца - генерал армии США Дуайт Эйзенхауэр и фельдмаршал Великобритании Монтгомери. Награду обоим присвоили за разгром немецких войск в Западной Европе и Африке. В последний раз орден «Победа» вручили в 1978 году - получил его Леонид Брежнев.

Многие ветераны над этим смеялись. В годы войны Брежнев был начальником политотдела 18-й армии, т. е. политруком, и никогда не руководил широкомасштабными операциями.

Позже награждение Леонида Ильича отменили с формулировкой «как не соответствующее статуту ордена». Указ об этом подписал 21 сентября 1989 года Михаил Горбачев.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте