Ремонт мемориала павшим на Северном Кавказе раскритиковали

Ремонт основания мемориала воинам, погибшим на Северном Кавказе, вызывает вопросы у жителей областного центра: отвалившуюся плитку прикрепили обратно, следы раствора видны издалека.

«Если бы я был властями Пензы, то мне было бы стыдно за такой ремонт памятника», - отметил горожанин, поделившийся снимками с редакцией PenzaInform.ru.

В апреле минувшего года побывавшая у мемориала пензячка жаловалась на состояние основания композиции. «Отваливается плитка по всему периметру, где-то облицовка сколота. Дыры видно издали! Кое-где видно, что пытались латать, что-то делать, но так грубо, что злость берет. В одном месте, рядом со скульптурой воина, плитка прямо буграми пошла, отчего, непонятно», - описала она увиденное. Женщина просила власти как можно быстрее заняться ремонтом.

Памятник воинам-пензенцам, погибшим на Северном Кавказе, находится в сквере в границах улиц Володарского и Максима Горького. Рядом - мемориал «Афганские ворота». В начале августа другая пензячка заметила, что при ремонте плиты с именами героев использовали скотч.

12 июня в этом же сквере открыли памятный знак, посвященный участникам СВО.

