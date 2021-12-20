Губернатор о Каменском районе: Судя по взятке, деньги там крутятся немалые

20.12.2021 | 08:49

В Каменском районе Пензенской области проведут проверку после попытки взяточничества. Соответствующее поручение дал губернатор Олег Мельниченко во время оперативного совещания в понедельник, 20 декабря.

«По опыту недавних событий с представителями Каменского района, еще надо разобраться, что там с переселением детей-сирот, с выделением им жилья. У меня есть информация, что там не слава богу», - пояснил губернатор Олег Мельниченко.

Он попросил представителей минфина и счетной палаты провести на территории района проверку по выделению жилья детям-сиротам.

«Причем проверку провести со всей пролетарской ненавистью. И все фамилии-имена-отчества мне на стол, кто там вокруг этой программы греется. Судя по сумме взятки, которую Сергею Валерьевичу Федотову везли (3 млн руб.), деньги там крутятся немалые во всех сферах каменской системы управления. Там был один товарищ, который порядки криминальные завел по земле, по всем остальным вещам. То есть, чувствуется, остановиться не можете, все продолжаете и продолжаете», - возмутился глава региона.

По данным следствия, 16 декабря сотрудница администрации Каменского района лично передала вице-губернатору Федотову взятку в размере 3 млн рублей за способствование в ее победе в конкурсе на замещение должности главы администрации Каменского района, объявленном в начале декабря 2021 года.

Чиновник от денег отказался. Незаконные действия женщины пресекли сотрудники УФСБ. Деньги изъяли следователи при осмотре места происшествия. Женщина признала свою вину, суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

Олег Мельниченко объявил, что Сергею Федотову дадут премию за отказ от взятки.