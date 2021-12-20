Общество

Губернатор о Каменском районе: Судя по взятке, деньги там крутятся немалые

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В Каменском районе Пензенской области проведут проверку после попытки взяточничества. Соответствующее поручение дал губернатор Олег Мельниченко во время оперативного совещания в понедельник, 20 декабря.

«По опыту недавних событий с представителями Каменского района, еще надо разобраться, что там с переселением детей-сирот, с выделением им жилья. У меня есть информация, что там не слава богу», - пояснил губернатор Олег Мельниченко.

Он попросил представителей минфина и счетной палаты провести на территории района проверку по выделению жилья детям-сиротам.

«Причем проверку провести со всей пролетарской ненавистью. И все фамилии-имена-отчества мне на стол, кто там вокруг этой программы греется. Судя по сумме взятки, которую Сергею Валерьевичу Федотову везли (3 млн руб.), деньги там крутятся немалые во всех сферах каменской системы управления. Там был один товарищ, который порядки криминальные завел по земле, по всем остальным вещам. То есть, чувствуется, остановиться не можете, все продолжаете и продолжаете», - возмутился глава региона.

По данным следствия, 16 декабря сотрудница администрации Каменского района лично передала вице-губернатору Федотову взятку в размере 3 млн рублей за способствование в ее победе в конкурсе на замещение должности главы администрации Каменского района, объявленном в начале декабря 2021 года.

Чиновник от денег отказался. Незаконные действия женщины пресекли сотрудники УФСБ. Деньги изъяли следователи при осмотре места происшествия. Женщина признала свою вину, суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

Олег Мельниченко объявил, что Сергею Федотову дадут премию за отказ от взятки.

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Гость||

"система работает", Каменка это же далеко? и раньше их не проверяли?

Гость||

Три сахарных завода в ПЕНЗЕНСКОЙ обл.,а сахара нет.ПРИвозной -52руб.ВЕсной будут клянчить субсидии на все.

Гость||

Какую проверку там ВУД уже проверку раньше делать надо было.

Гость||

Почему взяткодатель не в СИЗО?

Гость||

А это не американцы подбросили?

Гость||

"Олег Мельниченко объявил, что Сергею Федотову дадут премию за отказ от взятки." Мельниченко здоров?

Гость||

В Жёлтом доме деньги не крутят?

Гость||

премия будет 3500000 рублей

Гость||

Чем питается Мельниченко? Кто-нибудь когда-нибудь видел, что он покупает продукты в магазинах?

Гость||

А Ванюшка к новому году готовится, просит камеру в камеру, хочет освящать жизнь сокамерников

Гость||

А за что премия? За выполнение своих прямых обязанностей? Разве это неестественно- не брать? В чём подвиг-то? Может к ордену его?

Гость||

Гость писал(a):

"Олег Мельниченко объявил, что Сергею Федотову дадут премию за отказ от взятки." Мельниченко здоров?
Гость писал(a):
А за что премия? За выполнение своих прямых обязанностей? Разве это неестественно- не брать? В чём подвиг-то? Может к ордену его?
+10000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!! Маразм крепчает в Пензенской области!

Гость||

А тем, кому взятки не предлагают будут поощрены?

Гость||

Кругом игровые автоматы в городе это Как?????

Гость||

Когза за грошевым и камилем придут ?

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Имя: Гость
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