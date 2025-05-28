В Белинском районе иностранец не смог подкупить полицейского

28.05.2025 | 19:54

В Белинском районе 34-летнего иностранца обвинили в попытке дать взятку сотруднику полиции.

Мужчине грозила проверка по факту административного правонарушения - незаконного использования средств индивидуализации товаров (к ним относится, к примеру, товарный знак. – Прим. ред.).

21 мая иностранец, не желая проверки, попытался передать оперуполномоченному отдела МВД России по Белинскому району 25 000 рублей.

«Полицейский от получения незаконного вознаграждения отказался, противоправные действия мужчины были пресечены правоохранителями», - сообщили в СУ СКР по Пензенской области.

Деньги изъяли во время осмотра места происшествия.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления и закрепляют доказательственную базу.