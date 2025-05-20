В Лунинском районе водитель не смог подкупить полицейского

20.05.2025 | 12:58

В Лунинском районе жителя одного из сел осудили за взятку полицейскому. Он пытался подкупить его, чтобы не остаться без водительских прав.

Мартовской ночью сельчанин ехал пьяным за рулем ВАЗ-2114 и был остановлен и задержан инспектором ДПС. Сотрудник составил на него протокол - мужчине грозил штраф 45 000 рублей и лишение водительского удостоверения на срок до 2 лет.

Желая избежать наказания, он пришел в кабинет начальника местного отделения ГАИ и положил в ящик его служебного стола 50 000 рублей, чтобы тот не отправил документы в суд.

Попытка подкупить сотрудника не увенчалась успехом. На водителя завели уголовное дело за покушение на дачу взятки должностному лицу. Сельчанин признал вину полностью.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком на 1 год, без дополнительных наказаний в виде штрафа и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью», - сообщили в Лунинском районном суде.

Деньги, которые автомобилист положил в ящик полицейскому, стали собственностью государства.