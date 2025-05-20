В Земетчинском районе женщина не смогла дать взятку полицейскому

В Земетчинском районе 28-летнюю местную жительницу осудили за мошенничество и покушение на дачу взятки полицейскому.
По данным следствия, в мае прошлого года женщина оформила в одном из банков потребительский кредит на 100 000 рублей, гасить который не собиралась. За хищение денег путем злоупотребления доверием в отношении нее возбудили уголовное дело.
Чтобы избежать наказания, 19 февраля 2025 года сельчанка попросила старшего дознавателя за 15 000 рублей прекратить дело.
«Сотрудник полиции отказался от незаконного вознаграждения», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
В итоге суд приговорил злоумышленницу к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.
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