В Земетчинском районе женщина не смогла дать взятку полицейскому

20.05.2025 | 20:54

В Земетчинском районе 28-летнюю местную жительницу осудили за мошенничество и покушение на дачу взятки полицейскому.

По данным следствия, в мае прошлого года женщина оформила в одном из банков потребительский кредит на 100 000 рублей, гасить который не собиралась. За хищение денег путем злоупотребления доверием в отношении нее возбудили уголовное дело.

Чтобы избежать наказания, 19 февраля 2025 года сельчанка попросила старшего дознавателя за 15 000 рублей прекратить дело.

«Сотрудник полиции отказался от незаконного вознаграждения», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В итоге суд приговорил злоумышленницу к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.